В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску

Источник материала: ОНТ

В Киеве (Украина) мужчина открыл огонь по охраннику магазина, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски. Об этом 2 апреля информирует пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

Уточняется, что мужчина зашел в магазин без защитной маски. После замечания охранника о несоблюдении карантинных мер украинец достал похожий на пистолет предмет и дважды выстрелил. Охранник был ранен в туловище и голову.

Правонарушитель был задержан. Возбуждено уголовное дело. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Pixabay

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