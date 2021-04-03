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В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску
Источник материала: ОНТ
В Киеве (Украина) мужчина открыл огонь по охраннику магазина, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски. Об этом 2 апреля
Уточняется, что мужчина зашел в магазин без защитной маски. После замечания охранника о несоблюдении карантинных мер украинец достал похожий на пистолет предмет и дважды выстрелил. Охранник был ранен в туловище и голову.
Правонарушитель был задержан. Возбуждено уголовное дело. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Pixabay
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В Киеве (Украина) мужчина открыл огонь по охраннику магазина, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски. Об этом 2 апреля информирует пресс-служба...
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