«Так хочется плакать». Умственно отсталого Дмитрия Гопту оставили за решеткой

2 апреля Гомельский областной суд рассмотрел жалобы на приговор суда Жлобинского района в отношении 19-летнего Евгения Кохановского и 21-летнего Дмитрия Гопты. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции, хотя от их действий никто не пострадал.



Дмитрий Гопта. Фото spring96.org

Гопте вынесли приговор в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии, Кохановскому — три с половиной года.

Гопта состоит на учете у психиатра, у него умственная отсталость. Более двух тысяч белорусов подписались под петицией с требованием освободить больного молодого человека. Он нуждается в постоянном уходе в связи с особенностями поведения и физиологии.

Гомельский областной суд оставил приговор районной инстанции в силе, изменив лишь размер госпошлины в части компенсации причиненного ущерба — с 11 до 58 рублей.

Уголовное дело касается событий 10 августа в Жлобине, когда люди вышли на площадь и потребовали честных выборов. Многие были задержаны после жестокого разгона. Молодых людей, в том числе Гопту и Кохановского, обвинили в участии в несанкционированном митинге. Якобы они препятствовали движению транспорта, выкрикивали лозунги, бегали от милиции и бросали в сторону служебных автомобилей камни.

На суде в Жлобине Гопта признал вину, соглашался с каждым утверждением суда, плакал и говорил, что не хочет в тюрьму.

Адвокат Наталья Некрашевич приложила к делу медицинские заключения в отношении Дмитрия Гопты. Защитник отметила, что приговор слишком суровый, так как подзащитный ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительные характеристики, ввиду болезни не мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

В экспертном заключении есть указание, что Гопта не агрессивен, поэтому не мог совершить преступление «из мести правоохранительным органам», как написано в приговоре. Адвокат считает, что нет достаточных доказательств вины Гопты, кроме его признательных показаний, да и те — противоречивые.

«Он не смог указать, в какое транспортное средство бросал камни, и никто из свидетелей не сказал, что видел, что Гопта бросал камни», — заметила Некрашевич.

Она просила назначить Гопте наказание, не связанное с лишением свободы.

Сергей Краснов, адвокат Евгения Кохановского, отметил, что выводы районного суда построены на предположениях, а его подзащитный заявил о психологическом и физическом давлении со стороны сотрудников милиции.

В основу приговора были положены показания Кохановского, которые он дал на предварительном следствии, а не те, которые он дал в суде. Но на предварительном следствии Кохановский заявил, что участвовал в «массовых беспорядках» 9 и 10 августа. Между тем 9 августа его не было в Жлобине.

«То есть он на предварительном следствии оговорил сам себя под давлением. Показания свидетелей считаю недостоверными и противоречивыми. Свидетели совершали те же действия, что и мой подзащитный, но они пошли как свидетели. Кто-то говорил, что Кохановский держал камень, кто-то видел взмах, но никто не сказал, что он бросал камень. Нет объективных данных, подтверждающих вину моего подзащитного», — заметил адвокат, просивший отменить приговор.

Андрей Гопта и Евгений Тихановский признаны политзаключенными.

О чем Андрей Гопта пишет домой

Андрей Гопта старается почаще писать домой. В основном адресует свои письма маме и папе. Андрей практически не сообщает подробности своего нахождения в неволе, большая часть писем — эмоции.

Семья Андрея поделилась с Naviny.by несколькими письмами.

«Это, конечно, будет самое страшное испытание»

Привет, мама. Как вы там поживаете? Как здоровье вообще? Я очень сильно скучаю по вам. В пятницу я бы хотел увидеться с вами. День за днем мне становится легче. Я, конечно, понимаю, что это для меня будет очень тяжело. Всякое в жизни бывает, но это, конечно, будет самое страшное испытание. Вот осталась последняя неделя. Мне надо осенняя куртка. Передача и сигареты.

Мама, постарайся поговорить с судьей, пожалуйста. Вся надежда на тебя. Потому что если меня не пустят, что вы без меня делать будете. Сидеть дома, страдать — а мне это не надо. Вы извините, простите меня за всё. Если не судьба, какой толк от этой апелляции? Я очень сильно переживаю.





«Я как-нибудь вытерплю это всё»

Привет, мама, как там папа, Владка, Владик, Тёма? Да, конечно, жалко, что все вот так получилось. Рано или поздно Господь расставит на свои места. Так что, мама, тут уже ничего не поделаешь. Если ехать, то ехать. Доверяешь людям, доверяешь — а они все равно по-своему делают. Я постараюсь взять себя в руки. Мама, я вас очень сильно люблю и буду очень сильно скучать по вам.

Все зависит от судьи. А я как-нибудь вытерплю это всё. Мне главное, чтобы вы были здоровы. Мама, пообещай мне, что всё будет хорошо. Берегите себя и Владика. Мама, я очень сильно люблю вас.





«Иногда так хочется плакать, но тут уже ничего не сделаешь»

Привет, папа. Я очень сильно по вам скучаю, очень сильно хочу домой, я ночами спать не могу. Я очень сильно переживаю за вас всех, мне очень плохо без вас, я вас очень сильно люблю. А так — у меня все хорошо. Иногда так хочется плакать, но тут уже ничего не сделаешь. Папа, ты сильно не расстраивайся — тебе сейчас очень тяжело, как и маме. Мне тоже очень тяжело без вас.



