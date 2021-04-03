Источник материала: UDF



Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич

Пришел совершить революцию

По следам Павленского

Петр Павленский у горящего отделения Банка Франции (Фото из архива)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полиция задержала белорусского художника-акциониста у Елисейского дворца 33-летний Алексей Кузьмич предупредил президента Макрона, что "пришел совершить революцию". Акционист пытался забраться на ограду президентского дворца, держа в...

33-летний белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич был задержан полицией Парижа при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца, резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сообщила поздним вечером в пятницу, 1 апреля, со ссылкой на собственные источники газета Le Figaro, мужчина пытался забраться на ворота дворца, держа в руках бутылку с неизвестной жидкостью, в которую был вставлен обрывок предварительно подожженой ткани.По данным издания, Кузьмича сопровождали еще два человека, занимавшиеся фото- и видеосъемкой. Все трое были задержаны и предварительно обвиняются в "умышленном насилии с применением оружия". Расследование инцидента ведет криминальная полиция, которой, в частности, предстоит определить, забросил ли акционист бутылку на территорию дворца или она просто выпала у него из рук. Согласно предварительным данным, жидкость в бутылке не представляла опасности. Один из участников акции госпитализирован в психиатрическую клинику.Ранее в тот же день Алексей Кузьмич опубликовал в своем Facebook пост, озаглавленный "Письмо президенту Франции Макрону", в котором сообщил, что "пришел совершить революцию". Художник заявил, что Франция - "былой образец демократии - скатывается к фашизму, становясь похожей на мою Родину Беларусь". Он обвинил Макрона в том, что тот сам стал диктатором постмодерна, целующим "кровавые следы" Лукашенко.Алексей Кузьмич стал известен в Беларуси после нескольких акции против репрессий и цензуры. Он покинул страну в сентябре 2020 года из-за опасений в преследованиях, после того, как во время президентских выборов художник устроил акцию на избирательном участке. Кузьмич вышел из кабинки для голосования в одной набедренной повязке, прикрепив к груди бюллетень с нарисованным на нем фаллическим символом.Франция не в первый раз становится местом проведения революционных перфомансов. В октябре 2017 года российский художник-акционист Петр павленский и его бывшая соратница Оксана Шалыгина лишь в мае того же года получившие политическое убежище во Франции, были задержаны полицией после поджога фасада одного из филиалов Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Как сообщила тогда в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".В январе 2019 года Павленский был по этому делу приговорен к трем годам заключения, в том числе двум годам условно. Шалыгина получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно.