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Полиция задержала белорусского художника-акциониста у Елисейского дворца

03.04.2021 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Полиция задержала белорусского художника-акциониста у Елисейского дворца
Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич
33-летний белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич был задержан полицией Парижа при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца, резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сообщила поздним вечером в пятницу, 1 апреля, со ссылкой на собственные источники газета Le Figaro, мужчина пытался забраться на ворота дворца, держа в руках бутылку с неизвестной жидкостью, в которую был вставлен обрывок предварительно подожженой ткани.

По данным издания, Кузьмича сопровождали еще два человека, занимавшиеся фото- и видеосъемкой. Все трое были задержаны и предварительно обвиняются в "умышленном насилии с применением оружия". Расследование инцидента ведет криминальная полиция, которой, в частности, предстоит определить, забросил ли акционист бутылку на территорию дворца или она просто выпала у него из рук. Согласно предварительным данным, жидкость в бутылке не представляла опасности. Один из участников акции госпитализирован в психиатрическую клинику.

Пришел совершить революцию


Ранее в тот же день Алексей Кузьмич опубликовал в своем Facebook пост, озаглавленный "Письмо президенту Франции Макрону", в котором сообщил, что "пришел совершить революцию". Художник заявил, что Франция - "былой образец демократии - скатывается к фашизму, становясь похожей на мою Родину Беларусь". Он обвинил Макрона в том, что тот сам стал диктатором постмодерна, целующим "кровавые следы" Лукашенко.

Алексей Кузьмич стал известен в Беларуси после нескольких акции против репрессий и цензуры. Он покинул страну в сентябре 2020 года из-за опасений в преследованиях, после того, как во время президентских выборов художник устроил акцию на избирательном участке. Кузьмич вышел из кабинки для голосования в одной набедренной повязке, прикрепив к груди бюллетень с нарисованным на нем фаллическим символом.

По следам Павленского


Франция не в первый раз становится местом проведения революционных перфомансов. В октябре 2017 года российский художник-акционист Петр павленский и его бывшая соратница Оксана Шалыгина лишь в мае того же года получившие политическое убежище во Франции, были задержаны полицией после поджога фасада одного из филиалов Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Как сообщила тогда в Twitter активистка Сара Константен, Павленский провел акцию с целью "разжечь огонь революции в мире, оживив революционный дух во Франции".

Полиция задержала белорусского художника-акциониста у Елисейского дворца

Петр Павленский у горящего отделения Банка Франции (Фото из архива)

В январе 2019 года Павленский был по этому делу приговорен к трем годам заключения, в том числе двум годам условно. Шалыгина получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно.
 
 
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33-летний Алексей Кузьмич предупредил президента Макрона, что "пришел совершить революцию". Акционист пытался забраться на ограду президентского дворца, держа в...
 
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