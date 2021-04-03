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Наибольший удар придется по услугам питания и розничной торговле

Число работников, которые могут быть вынуждены «сменить профессию», будет почти на 25% «выше, чем считалось ранее»

Увеличение числа работающих удаленно может навсегда изменить географию труда

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пандемия радикально и навсегда меняет рынок труда Высококвалифицированные специалисты оказываются в выигрыше, а низкооплачиваемый труд подвергается еще большему давлению

Благодаря быстрой разработке вакцин, в США снижается количество новых случаев заболевания, госпитализации и смертей от Covid-19, а введенные из-за пандемии ограничения экономической деятельности смягчаются. Но хотя ситуация на рынке труда постепенно улучшается, восстановление экономики происходит медленно и неравномерно, и ей предстоит пройти еще длинный путь.Согласно последним официальным цифрам, общая занятость в США по-прежнему ниже, чем в момент начала рецессии, примерно на 9,5 млн рабочих мест, и она почти на 12 млн ниже допандемического тренда. Безработица (скорректированная с учетом резкого спада уровня участия в рабочей силе) составляет примерно 10%, и эта цифра еще выше среди афроамериканцев, испаноязычных, женщин и тех, у кого меньше образования. Это объясняется как двойственным характером этой пандемии, так и давно наблюдающимся неравенством на рынке труда.Есть и другой тренд, возникший до Covid-19: изменение труда благодаря автоматизации и дигитализации. Эти процессы ускорились из-за реакции бизнеса и потребителей на пандемию. Данный тренд также грозит усугублением возникшего ранее неравенства, потому что афроамериканские и испаноязычные работники гораздо чаще занимают рабочие места с наиболее высоким риском исчезновения из-за автоматизации.Для устойчивого восстановления экономики, с полной занятостью и множеством «хороших рабочих мест», потребуется значительное перераспределение работников: вместо низкоквалифицированных, низкооплачиваемых рабочих мест, которые исчезают в результате пандемии, они должны будут занимать новые рабочие места, требующие больше навыков и больше профессиональной подготовки. Как выяснилось в ходе недавнего исследования, проведенного Глобальным институтом McKinsey (MGI), число работников, которые могут быть вынуждены «сменить профессию», будет почти на 25% «выше, чем считалось ранее».Пандемия особенно негативно повлияла на рабочие места, требующие высокого уровня физической близости и личного контакта. Здесь можно упомянуть официантов, сотрудников магазинов, работников отелей и стадионов, парикмахеров и других работников с низкими зарплатами. Женщины, меньшинства и менее образованные люди опять же гораздо чаще оказываются в числе таких работников.Многие методы физического дистанцирования, которые потребители и бизнес усвоили за время пандемии, скорее всего, сохранятся. В 2020 году выручка предприятий интернет-торговли увеличилась более чем на 32%, причем она росла в 2-5 раз быстрее средних темпов за предыдущие пять лет. Многие потребители заявляют сегодня, что продолжат совершать покупки через интернет, даже когда пандемия закончится.Кроме того, выживание многих компаний сегодня зависит от их способности переключится в режим удаленной работы, а это то, чему они очень долго сопротивлялись. Как свидетельствуют новые данные, сотрудники, работающие удаленно, иногда отрабатывают больше часов и с большейпродуктивностью, поэтому многие предприятия планируют переход на различные гибридные схемы труда после пандемии.Согласно проведенному MGI анализу, более 2000 видов деятельности в 800 профессиях, примерно четверть работников в развитых странах могут выполнять свою работу удаленно в течение 3-5 дней в неделю, не теряя при этом эффективности. Это означает, что примерно в 4-5 раз больше людей, чем сейчас, могут регулярно работать из дома.Однако удаленная работа гораздо чаще возможна на рабочих местах с более высокой оплатой. По данным опроса, проведенного в США в апреле прошлого года, примерно 60% высокооплачиваемых работников могут эффективно выполнять свою работу из дома, в то время как у низкооплачиваемых работников эта цифра составила 34%. Неудивительно, что высокооплачиваемые профессии в США пережили намного меньший спад занятости, чем низкооплачиваемые.Масштабный, перманентный переход на удаленную работу окажет огромное воздействие на городские центры и на работников, которые оказывают услуги в офисных зданиях, в ресторанах, отелях и магазинах. До пандемии на долю таких услуг приходилось, согласно оценкам, каждое четвертое рабочее место в США, а также значительная и увеличивавшаяся доля занятости среди работников без высшего образования. А теперь, как подтверждает проведенное недавно исследование, переход на удаленную работу из-за пандемии привел к падению спроса на локальные услуги в городах.Увеличение числа работающих удаленно (или частично удаленно) может навсегда изменить географию труда, стимулируя долгосрочную миграцию талантливых кадров из крупных и требующих высоких затрат городов, которые ранее служили моторами создания рабочих мест. Изменения арендных ставок на жилье и офисные помещения в США и Европе уже свидетельствуют, что часть работников и компаний покидают дорогостоящие зоны, переезжая в города поменьше. Кроме того, целые страны начали конкурировать между собой за привлечение удаленных работников, которые не привязаны к конкретному месту труда. Например, Эстония и Грузия смягчили требования к краткосрочным визам, а Греция предлагает специальные налоговые стимулы.Кроме того, предприятия инвестируют в автоматизацию и цифровые технологии, которые позволяют увеличить физическую дистанцию между сотрудниками, а также создать необходимую гибкость, позволяющую справляться с изменениями в спросе. Роботы и программы с искусственным интеллектом помогают работникам на сборочных линиях сохранять безопасную социальную дистанцию; ускоряют операции на складах интернет-компаний; дают возможность самостоятельно оплачивать покупки в магазинах без кассиров; помогают банкам обрабатывать всплеск заявок на кредиты по программе стимулирования; они даже могут работать поварами, готовя гамбургеры или жареную картошку.Такие формы автоматизации, обусловленные пандемией, скорее всего, приведут к потере рабочих мест в гораздо больших масштабах, чем ранее ожидали экономисты. Наибольший удар придется по услугам питания, розничной торговле, гостиничному сектору, клиентским услугам и офисной поддержке. На долю этих отраслей приходилась значительная часть занятости до пандемии, которая состояла в основном из низкооплачиваемых рабочих мест.В США к 2030 году может исчезнуть на 4,3 млн больше рабочих мест в секторе услуг питания и секторе клиентских услуг, чем могло бы в случае, если бы не было пандемии, а в секторе офисной поддержки – почти на миллион больше. Все восемь изученных стран (Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Испания, Великобритания и США) демонстрируют одинаковую тенденцию сокращения спроса на низкооплачиваемые профессии и рабочие места. В этих странах, согласно оценкам, число работников, которым придется меняться профессию, станет на 12% больше, чем мы прогнозировали до пандемии.Наконец, рабочих мест, которые относятся к категории 30% наиболее высокооплачиваемых, например, это рабочие места в системе здравоохранения или принадлежащие к профессиям STEM (естественные науки, технологии, инжиниринг и математика), будет становится больше. Но для этого потребуются совершенно иные профессиональные навыки и подтверждающие их документы, чем нужно для низкооплачиваемых рабочих мест, которые постепенно исчезают. Соответственно, переподготовка увольняемых работников станет одним из важнейших приоритетов.Потенциальное несовпадение между будущими требованиями к профессиональным навыкам и имеющимися рабочими местами открывает возможность для переосмысления труда, рабочей силы и рабочих мест работодателями любых размеров. Но одновременно повышается необходимости в финансировании и реализации эффективных программ профессиональной переподготовки и поддержания доходов у работников, которые вынуждены менять профессию, отрасль и место жительства.Создать будущее с «хорошими рабочими местами» возможно. Но, как отмечается в новом докладе Калифорнийской комиссии по вопросам будущего труда, чтобы попасть в это будущее, понадобятся как государственные, так и частные инвестиции в профессиональное обучение работников.(c) Project Syndicate 2021