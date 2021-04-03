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В Беларуси законодательно могут запретить героизацию нацизма
03.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси запретят героизацию и реабилитацию нацизма на законодательном уровне. Документ рассмотрели и приняли в первом чтении депутаты Палаты представителей, передает «МИР 24».
В проекте закона впервые закрепили такие термины, как «нацистские преступники» и «пособники нацистских преступников». Прописан запрет на героизацию нацизма, его финансирование и пропаганду. В том числе в интернете.
По мнению парламентариев, в стране все чаще стали распространяться подобные негативные идеи. Хотя в годы Великой Отечественной погибли три миллиона белорусов – каждый третий гражданин республики.
Парламентарии одобрили еще несколько законопроектов – о противодействии экстремизму, о массовых мероприятиях и о защите персональных данных.
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Парламентарии одобрили также несколько законопроектов – о противодействии экстремизму, о массовых мероприятиях и о защите персональных данных.
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