В Беларуси законодательно могут запретить героизацию нацизма

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси запретят героизацию и реабилитацию нацизма на законодательном уровне. Документ рассмотрели и приняли в первом чтении депутаты Палаты представителей, передает «МИР 24».

В проекте закона впервые закрепили такие термины, как «нацистские преступники» и «пособники нацистских преступников». Прописан запрет на героизацию нацизма, его финансирование и пропаганду. В том числе в интернете.

По мнению парламентариев, в стране все чаще стали распространяться подобные негативные идеи. Хотя в годы Великой Отечественной погибли три миллиона белорусов – каждый третий гражданин республики.

«В прошлом году по информации из Генеральной прокуратуры за распространение таких символов, в том числе в публичном пространстве, 88 таких дел было. Это говорит о том, что мы должны еще раз внимательно посмотреть. Потому что наша страна, как никакая другая, проводит четкую последовательную политику и здесь, и на международной арене, о недопустимости героизации нацизма», – подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич.

Парламентарии одобрили еще несколько законопроектов – о противодействии экстремизму, о массовых мероприятиях и о защите персональных данных.