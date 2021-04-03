«Наши дороги». Автолавка не проедет, пешеход не пройдет

Источник материала: Tut.by

И снова сервис «Наши дороги» и редакционная почта полна фотографий и видео с белорусскими дорогами, которыми недовольны читатели. Местные жители негодуют: по некоторым дорогам не может проехать даже скорая и автолавка, что уж говорить о легковушках. А как же там передвигаются люди?

Начнем с фото дороги в Минской области, Пуховичском районе, деревне Пережир, на улице Солнечной. Читатель уверяет, что по этой дороге школяры ходят в школу. Наверняка, спасают их только резиновые сапоги.





Минская область, Дзержинский район, деревня Станьково, улица Войсковая (бывший военный городок). На фото участок дороги возле детского сада, куда каждое утро спешат десятки мальчишек и девчонок. Год назад здесь меняли трубы теплотрассы, жителям обещали, что взорванный асфальт починят. Но вместо этого люди продолжают топтать грязь и паркуют собственные авто за пределами городка.

— Но самое ужасное в том, что недавно руководство отчиталось о проведёенном ремонте дорог. Вот только никто из жителей не увидел этого ремонта. Как всегда — заделали пару мелких ямок, а отчитались, что с дорогами все хорошо, — пишут читатели.





Так же непросто добраться в детский сад № 74 малышам их их родителям в Гомеле, на улице Советской, 48А.





Ну, а на улице 3-й Юбилейной в Кричеве Могилевской области сейчас на дорогу выходить не стоит. И выезжать тоже не надо. Посмотрите на фото и поймете, почему.





В Новогрудке на пересечении улиц Советской и Индустриальной уже около месяца проезжая часть вся в ямках. Коммунальники забыли ее сделать, а может деньги закончились?





А вот на видео город Борисов, крупный промышленный город, предприятия которого приносят в бюджет деньги. Но на дороги их явно не хватает.

В Калинковичах на улице Карла Маркса, 33 начала проваливаться земля возле водопроводного колодца. «Отремонтировали» коммунальники забавно: забросали яму кирпичами и палками.





А вот фото дороги в деревне Прилепы. Нет, это не глубинка, это Смолевичский район Минской области. Читатель сообщил, что зимой исполком решил посреди дороги проложить водопровод. Но вышло так, что с приходом весны к дому не подъехать.





В Могилевском районе, в деревне Селец, на улице Александровской такая дорога каждую весну и осень, проехать на авто нескольких месяцев невозможно. «С маленькими детьми пройти вообще нельзя — утопаешь выше щиколотки в грязную жижу, а ребенок по колено оказывается в грязи. С 2018 года местные жители жалуются и пишут обращения, но пока безрезультатно», — рассказывают они нам о своей беде.





А это деревня Сяглово, Оршанского района, Витебской области. На фото — место, куда приезжает автолавка, если конечно доезжает до деревни.





А посмотрите, какую дорогу заметили пользователи сервиса в Жлобине!





Под Минском тоже можно найти похожие экземпляры. Это городок Ждановичи, улица Парковая, дома от первого до седьмого. Озерный край!





Если думаете, что в столице-то порядок, то вы ошибаетесь. Есть и в Минске места, куда давно не ступала нога коммунальника. Вот, например, улица Брестская, рядом с домом 16.





А это столичный микрорайон Серебрянка, улица Плеханова, 58 корпус 2. Читатель сообщает, что каждый год ямы латают, но давно уже пора переложить асфальт полностью.





Вот такая «красота» в Минске, на улице Бабушкина, 92.





Дорогие читатели! Присылайте в сервис «Наши дороги» фотографии трасс, улиц, тротуаров, о которых забыли (а может, не знают или не успели добраться) наши коммунальники и дорожники. Обращайте внимание не только на ямы и выбоины, но и на плохо убранные участки, поваленные или испорченные дорожные знаки.

Возможно, когда мы будем публиковать такие «образцы», то службы быстрее приведут их в порядок.

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