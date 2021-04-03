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«Наши дороги». Автолавка не проедет, пешеход не пройдет
Источник материала: Tut.by
И снова
Начнем с фото дороги в Минской области, Пуховичском районе, деревне Пережир, на улице Солнечной. Читатель уверяет, что по этой дороге школяры ходят в школу. Наверняка, спасают их только резиновые сапоги.
Минская область, Дзержинский район, деревня Станьково, улица Войсковая (бывший военный городок). На фото участок дороги возле детского сада, куда каждое утро спешат десятки мальчишек и девчонок. Год назад здесь меняли трубы теплотрассы, жителям обещали, что взорванный асфальт починят. Но вместо этого люди продолжают топтать грязь и паркуют собственные авто за пределами городка.
— Но самое ужасное в том, что недавно руководство отчиталось о проведёенном ремонте дорог. Вот только никто из жителей не увидел этого ремонта. Как всегда — заделали пару мелких ямок, а отчитались, что с дорогами все хорошо, — пишут читатели.
Так же непросто добраться в детский сад № 74 малышам их их родителям в Гомеле, на улице Советской, 48А.
Ну, а на улице 3-й Юбилейной в Кричеве Могилевской области сейчас на дорогу выходить не стоит. И выезжать тоже не надо. Посмотрите на фото и поймете, почему.
В Новогрудке на пересечении улиц Советской и Индустриальной уже около месяца проезжая часть вся в ямках. Коммунальники забыли ее сделать, а может деньги закончились?
А вот на видео город Борисов, крупный промышленный город, предприятия которого приносят в бюджет деньги. Но на дороги их явно не хватает.
В Калинковичах на улице Карла Маркса, 33 начала проваливаться земля возле водопроводного колодца. «Отремонтировали» коммунальники забавно: забросали яму кирпичами и палками.
А вот фото дороги в деревне Прилепы. Нет, это не глубинка, это Смолевичский район Минской области. Читатель сообщил, что зимой исполком решил посреди дороги проложить водопровод. Но вышло так, что с приходом весны к дому не подъехать.
В Могилевском районе, в деревне Селец, на улице Александровской такая дорога каждую весну и осень, проехать на авто нескольких месяцев невозможно. «С маленькими детьми пройти вообще нельзя — утопаешь выше щиколотки в грязную жижу, а ребенок по колено оказывается в грязи. С 2018 года местные жители жалуются и пишут обращения, но пока безрезультатно», — рассказывают они нам о своей беде.
А это деревня Сяглово, Оршанского района, Витебской области. На фото — место, куда приезжает автолавка, если конечно доезжает до деревни.
А посмотрите, какую дорогу заметили пользователи сервиса в Жлобине!
Под Минском тоже можно найти похожие экземпляры. Это городок Ждановичи, улица Парковая, дома от первого до седьмого. Озерный край!
Если думаете, что в столице-то порядок, то вы ошибаетесь. Есть и в Минске места, куда давно не ступала нога коммунальника. Вот, например, улица Брестская, рядом с домом 16.
А это столичный микрорайон Серебрянка, улица Плеханова, 58 корпус 2. Читатель сообщает, что каждый год ямы латают, но давно уже пора переложить асфальт полностью.
Вот такая «красота» в Минске, на улице Бабушкина, 92.
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Местные жители негодуют: по некоторым дорогам не может проехать даже скорая и автолавка, что уж говорить о легковушках. А как же там передвигаются люди?
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