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Какие места открылись в марте? Вот семь самых заметных
Источник материала: Tut.by
Сходить в новое заведение — отличный способ переключиться от бытовых дел и бесконечного потока не самых радостных новостей. А если не знаете, куда выбраться, AFISHA.TUT.BY
Цветочная кофейня Kava i Kvetki на Маркса
Что за проект
Цветочная кофейня на Карла Маркса — место, где продают кофе и цветы. Уже не первый проект бренда: дебютная точка работает в «Раковском Кирмаше» на Дунина-Марцинкевича, 11.
Некоторые позиции из меню
Эспрессо — 3 рубля, американо — 3,50 рубля
Второй бар Decanter на Революционной
Что за проект
Демократичный бар и магазин при нем Decanter — уже второй в Минске. Первый полюбился горожанам в первую очередь за доступность.
Некоторые позиции из меню
Тапасы (2 шт.) с прошутто / фетой и рукколой / паштетом — 4,9 рубля
Ресторан турецкой кухни Ramiz в Galleria Minsk
Что за проект
Ресторан турецкой кухни по франшизе из этой страны. Всего подобных ресторанов в разных странах более 150. В Ramiz готовят блюда из халяльного мяса, донеры, салаты, супы. Интерьер заведению достался «по наследству» от Gan bei.
Некоторые позиции из меню
Салат с курицей — 10,5 рубля
Бар Spin на Кальварийской
Что за проект
Современный пивной бар недалеко от станции метро «Молодежная». 33 крана и более 300 сортов вне кранов. Создатели говорят, что когда открывали бар, вдохновлялись десятками заведений. Из них убрали все лишнее и сконцентрировались на сути — напитке и атмосфере.
Некоторые позиции из меню
Арахис (стаканчик) — 1 рубль
Вторая кофейня Paragraph на Маркса
Что за проект
Вторая кофейня популярной брестской сети Paragraph на 34 посадочных места. Открыта на месте легендарной пиццерии «Темпо» на Карла Маркса.
Некоторые позиции из меню
Эспрессо — 3 рубля, американо — 3,50 рубля
Кафе «Буфет.23»
Что за проект
Кафе на улице Октябрьской от рестораторов из Лиды. Кофе и гонконгские вафли в меню соседствуют с азиатской кухней: булочками бао и wok.
Некоторые позиции из меню
Эспрессо — 2,5 рубля, американо — 2,5 рубля
«Башъ бар» на Интернациональной
Что за проект
Проект, связанный с известным местным производителем алкоголя, — и это можно легко понять по названию, карте напитков и предложенных закусках к ним. «Белорусский современный бар» — так его презентуют создатели.
Некоторые позиции из меню
Вяленый окорок и сладкий соус (160 г) — 8 рублей
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Сходить в новое заведение - отличный способ переключиться от бытовых дел и бесконечного потока не самых радостных новостей. А если не знаете, куда выбраться,...
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