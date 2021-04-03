Какие места открылись в марте? Вот семь самых заметных

Источник материала: Tut.by

Сходить в новое заведение — отличный способ переключиться от бытовых дел и бесконечного потока не самых радостных новостей. А если не знаете, куда выбраться, AFISHA.TUT.BY как всегда рассказывает о новинках. В обзоре — только те места, что открылись в Минске в марте и точно стоят вашего внимания. Это две отличные кофейни на Карла Маркса, демократичный бар на Революционной, ресторан турецкой кухни в Galleria Minsk, кафе на Октябрьской и бары на Интернациональной и Кальварийской.

Цветочная кофейня Kava i Kvetki на Маркса



























Что за проект

Цветочная кофейня на Карла Маркса — место, где продают кофе и цветы. Уже не первый проект бренда: дебютная точка работает в «Раковском Кирмаше» на Дунина-Марцинкевича, 11.

Некоторые позиции из меню

Эспрессо — 3 рубля, американо — 3,50 рубля

Капучино — 4 рубля, латте — 4,50 рубля

Круассан BroBakery — 3 рубля

Пирог с индейкой и брокколи — 7 рублей

Эклер маракуйя/фисташка — 4,50 рубля

Наполеон в баночке — 5,50 рубля

Адрес: ул. Карла Маркса, 19

Время работы: с понедельника по четверг с 8.30 до 22.00, с пятницы по воскресенье с 8.30 до 23.00 Подробности

Второй бар Decanter на Революционной





























Что за проект

Демократичный бар и магазин при нем Decanter — уже второй в Минске. Первый полюбился горожанам в первую очередь за доступность.

Некоторые позиции из меню

Тапасы (2 шт.) с прошутто / фетой и рукколой / паштетом — 4,9 рубля

Улитки — 12,5 рубля, фуа гра с тостами — 12,5 рубля

Сэндвич с салатом из тунца или курицы — 8,5 рубля

Мясо (50 г) — от 4,5 до 8,5 рубля, сыры (50 г) — от 2,7 до 3,9 рубля

Гигантские оливки или маслины (50 г) — 3,5 рубля

Адрес: ул. Революционная, 12

Время работы: с четверга по воскресенье — с 16.00 до 02.00, пятница и суббота — с 16.00 до 05.00

Ресторан турецкой кухни Ramiz в Galleria Minsk

























Что за проект

Ресторан турецкой кухни по франшизе из этой страны. Всего подобных ресторанов в разных странах более 150. В Ramiz готовят блюда из халяльного мяса, донеры, салаты, супы. Интерьер заведению достался «по наследству» от Gan bei.

Некоторые позиции из меню

Салат с курицей — 10,5 рубля

Чечевичный суп — 7,9 рубля

Фирменные котлеты рамиз с гарниром (225 / 90 /125 г) — 22 рубля

Шаурма из говядины в лаваше — 15,9 рубля

Цыпленок в грибном соусе с пастой — 17,9 рубля

Стейк из говядины — 26 рублей

Адрес: пр-т Победителей, 9. Шестой этаж ТРЦ Galleria Minsk

Время работы: с 10.00 до 23.00

Бар Spin на Кальварийской





























Что за проект

Современный пивной бар недалеко от станции метро «Молодежная». 33 крана и более 300 сортов вне кранов. Создатели говорят, что когда открывали бар, вдохновлялись десятками заведений. Из них убрали все лишнее и сконцентрировались на сути — напитке и атмосфере.

Некоторые позиции из меню

Арахис (стаканчик) — 1 рубль

Крендельки (стаканчик) — 1 рубль

Мясо сушеное (джерки): индейка, курица, свинина, говядина — 5 рублей

Адрес: Кальварийская, 21, к. 1

Время работы: с понедельника по четверг — с 16.00 до 23.00, пятница — с 16.00 до 02.00, суббота — с 15.00 до 02.00, воскресенье — с 15.00 до 23.00

Вторая кофейня Paragraph на Маркса





























Что за проект

Вторая кофейня популярной брестской сети Paragraph на 34 посадочных места. Открыта на месте легендарной пиццерии «Темпо» на Карла Маркса.

Некоторые позиции из меню

Эспрессо — 3 рубля, американо — 3,50 рубля

Капучино — 4 рубля, раф — 6 рублей

Какао — от 3,5 до 5,5; листовой чай — 4 рубля

Круассаны (классические, сладкие и несладкие) — от 3 до 7 рублей

Классический чизкейк — 5,5 рубля, наполеон — 5,5 рубля

Капкейк лавандовый — 4 рубля, пирожное "картошка" — 2,65 рубля

Киши с начинками — от 5,5 до 6,5 рубля за порцию

Адрес: ул. Карла Маркса, 9

Время работы: будние дни с 7.30 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00 Подробности

Кафе «Буфет.23»























Что за проект

Кафе на улице Октябрьской от рестораторов из Лиды. Кофе и гонконгские вафли в меню соседствуют с азиатской кухней: булочками бао и wok.

Некоторые позиции из меню

Эспрессо — 2,5 рубля, американо — 2,5 рубля

Капучино — 3 рубля, какао — 3,5 рубля, чай — 3 рубля

Гонконгские вафли с бананом — 7 рублей, с киви или манго — 8 рублей

Булочка бао с цыпленком — 7,5 рубля, с лососем — 9,5 рубля

Wok с цыпленком — 8,5 рубля, с говядиной — 9,5 рубля

Адрес: ул. Октябрьская, 23а

Время работы: с 11.00 до 23.00

«Башъ бар» на Интернациональной

















Что за проект

Проект, связанный с известным местным производителем алкоголя, — и это можно легко понять по названию, карте напитков и предложенных закусках к ним. «Белорусский современный бар» — так его презентуют создатели.

Некоторые позиции из меню

Вяленый окорок и сладкий соус (160 г) — 8 рублей

Сельдь бочковая на бородинском хлебе (160 г) — 7 рублей

Соленое сало с бочковым огурцом (180 г) — 7 рублей

Сэндвич с карпаччо из свиных ушей и молодой капустой (160 г) — 7 рублей

Тар-тар из говядины с твердым сыром (120 г) — 10 рублей

Хумус и деревенский хлеб (180 г) — 6 рублей

Адрес: ул. Интернациональная, 25а

Время работы: с воскресенья по четверг — с 18.00 до 02.00, в пятницу и субботу — с 18.00 до 04.00