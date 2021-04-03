КГБ Беларуси включил Тихановскую и Латушко в список террористов

Источник материала: АФН

КГБ Беларуси добавил в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» 18 новых фамилий.

Список пополнился 17 новыми фамилиями в рамках некоего уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.14 (Покушение на преступление) и ч.3 ст.289 (Акт терроризма) УК Республики Беларусь, следует из перечня.

В список включены Светлана Тихановская и Павел Латушко, блогер Антон Мотолько, экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, один из создателей BYPOL Андрей Остапович, бывший следователь СК Светлана Хилько, бывший офицер ГУБОПиК Станислав Лупоносов.

В список добавлен задержанный за подготовку «терактов» Вячеслав Малейчук, вероятно, чтобы хоть кто-нибудь поверил в это дело. Малейчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14 и ч.1 ст.289, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.289 УК.

Стоит добавить, что пока никаких комментариев по этому поводу со стороны КГБ Беларуси не было. В медийном пространстве синеокой в минувшую пятницу появилась информация о том, что все 18 фамилий проходят по одному делу о предотвращении «терактов» в Минске и Борисове (взрывчатка в урнах), но потом эта версия была аккуратно подчищена.