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«Минский барометр»: В ближайшие месяцы отношения с США, вероятно, обострятся

03.04.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обострение отношений между Беларусью и США эксперты прогнозировали еще до предложений белорусского МИД по совместному управлению территорией Аляски.

«Минский барометр»: В ближайшие месяцы отношения с США, вероятно, обострятся
Вероятность обострения отношений между Беларусью и США эксперты «Минского диалога» прогнозировали еще до пикировки на уровне комментариев, в которой МИД Беларуси предложил внести «бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски» и  перебросить туда белорусские строительные организации.
Данный прогноз содержится в новом выпуске «Минского барометра», презентация которого состоялась на прошедшей неделе.

В нем, в частности, отмечается, что в январе-феврале США продолжили наблюдать за политической ситуацией внутри Беларуси и, как и в предыдущем периоде, активно комментировали происходящее в стране. Государственный департамент и посольство США в Минске выпустили целый ряд заявлений с осуждением белорусских властей и в поддержку протестного движения.

Уже 1 января Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с бывшим белорусским политзаключенным Виталием Шкляровым и его семьёй. По этому поводу Помпео сделал запись в Твиттере: «Виталий Шкляров пережил 3 месяца незаконного ареста. Колоссальные командные усилия медслужбы Госдепартамента, спецпосланника президента США по делам заложников [Роджера Карстенса] и наших команд в Киеве, Минске и Вашингтоне помогли вернуть его домой в октябре 2020 года».

В январе бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси, а также «немедленно прекратить насилие и задержание невиновных». За период мониторинга, т.е. в январе-феврале, Госдепартамент сделал ещё три заявления по Беларуси.

В свою очередь белорусский МИД 18 февраля в жесткой манере ответил на совместное заявление посольств США, ЕС и ряда западных стран по поводу преследования журналистов и правозащитников.

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз назвал заявление «нелепым поступком», а также диктатом, неприкрытым давлением и попыткой вмешательства во внутренние дела. По его словам, в заявлении посольств усматривается «демонстрация не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранительной и судебной систем республики».

Несмотря на сложные отношения, 28 января глава МИД Владимир Макей заявил, что официальный Минск заинтересован в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома: «Что касается перспектив наших отношений с США, то мы всегда говорили, что мы нацелены на равноправное, тесное, конструктивное взаимодействие. Мы понимаем, какую роль играют США сегодня в мире, понимаем, что это супердержава номер один, поэтому мы заинтересованы в наличии нормального взаимодействия с этим государством».

18 февраля США ввели в действие третий пакет санкций против Беларуси. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что запрет на въезд в страну вводится в отношении 43 лиц, «ответственных за подрыв белорусской демократии».

Что касается даты приезда Фишер в Минск, то она по-прежнему не озвучена. 9 февраля в ходе брифинга для СМИ глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у него нет никаких новостей относительно планов Фишер о поездке в Беларусь. Не было также информации и о назначении белорусского посла в США.

Как считают авторы «Минского барометра», в ближайшие месяцы отношения с США, вероятно, обострятся. Это связано как с празднованием Дня Воли 25 марта и жесткой реакцией на него со стороны белорусских правоохранительных органов, так и с пересмотром ранее «замороженных» санкций США против предприятий белорусской нефтехимии.

Как напоминают политологи, в 2008 году введение этих санкций привело к выдворению американского посла и резкому сокращению штата посольства США в Минске.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Обострение отношений между Беларусью и США эксперты прогнозировали еще до предложений белорусского МИД по совместному управлению территорией Аляски.
 
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