Это теория заговора или реальный сумасшедший факт? Тест, который сведет с ума

Источник материала: Tut.by

Конечно, мы не верим в безумные теории заговора, но порой, бывает, наткнешься на какую-нибудь очередную статью с конспирологией, и вот уже сидишь и размышляешь на эту тему. Или еще хуже — устраиваешь войну в комментариях. В общем, сложно отрицать: чем-то это все притягивает. 42.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить теорию заговора от реально доказанных сумасшедших фактов. Пробуйте.

Теорией заговора в этом тесте мы считали те предположения, которые пока не нашли доказательств. Реальным фактом — то, что считается подтвержденным.