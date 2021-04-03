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Это теория заговора или реальный сумасшедший факт? Тест, который сведет с ума

03.04.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конечно, мы не верим в безумные теории заговора, но порой, бывает, наткнешься на какую-нибудь очередную статью с конспирологией, и вот уже сидишь и размышляешь на эту тему. Или еще хуже — устраиваешь войну в комментариях. В общем, сложно отрицать: чем-то это все притягивает. 42.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить теорию заговора от реально доказанных сумасшедших фактов. Пробуйте.

Теорией заговора в этом тесте мы считали те предположения, которые пока не нашли доказательств. Реальным фактом — то, что считается подтвержденным.

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Предлагаем проверить, сможете ли вы отличить теорию заговора от реально доказанных сумасшедших фактов.
 
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