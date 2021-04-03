Владелица студии массажа в Минске: «Вложила $7000 и не жалею, ведь свое дело — это свобода»

Источник материала: Onliner Василиса Володькина уже в 23 года открыла собственное дело. Со стороны массаж кажется исключительно негой и расслаблением, но какова изнанка этого бизнеса? Что дает человеку смелость работать на себя? И что, в конце концов, можно «прочитать» по телу? Обо всем этом и не только — в нашем сегодняшнем интервью с Василисой в рубрике «Оптимисты».

«Через год наемной работы поняла: хочешь сделать хорошо — сделай сам»

— Я сама из Бобруйска. Приехала в Минск в 17 лет поступать на факультет журналистики. Тогда я хотела писать «романы», а не короткие «статеечки»: нравились мне большие жанры (смеется. — Прим. Onliner). Но с журфаком у меня не срослось. Три с половиной курса отмучилась и сказала: «До свидания!»

Работать я начала лет с 14 — бегала внештатницей для районной газеты. Дело было даже не в деньгах. Да, жили скромно, нас ведь в семье много — четверо детей (мне 27, Маргарите 17, брату Жене 16, а младшей Софе 13), но на жизнь хватало. Как только мне начали платить за публикации, это перестало приносить удовольствие. Я даже помню момент икс. Был концерт Стаса Михайлова, мне сказали, что нужно взять у него интервью, а я не пошла. Получила по шапке, конечно (улыбается. — Прим. Onliner). Так все и закончилось c журналистикой.





В Минске по специальности я не работала ни дня. Но сидеть без дела не привыкла. Была уборщицей в цеху, три раза — кассиром в гипермаркетах, устраивалась менеджером по продажам, оформляла кредиты… Что я только не делала!

Кроме всего прочего, я пианист: отучилась в музыкальной школе, хоть и ненавидела ее лютой ненавистью. Руки сильные. Массаж я начинала делать мужу — два часа делаю, три, а рукам хоть бы хны, не устают. Тогда супруг и предложил мне: почему бы не попробовать обучение массажу? Я пошла. Так все и началось.

— То есть все для того, чтобы сделать мужу приятное?

— Возможно (смеется. — Прим. Onliner). Мне нравилось то, как массаж меняет человека. Представьте, уставший, замученный жизнью и работой мужчина, ты его чик-чик-чик — отмассажируешь, — и он становится такой довольный! Мне очень нравятся счастливые люди. Массаж — способ «перезагрузить систему», кайфануть. Так что для меня эта история — не про деньги. Но муж сообразил: если тебе нравится, то почему бы не превратить удовольствие в заработок?

Окончив курсы массажа, я пошла работать в салон. (Кстати, мое обучение продолжается до сих пор: каждый месяц новые семинары, повышение квалификации, ароматерапия…) Через пару месяцев в большом салоне я четко понимала, что хочу работать на себя. Ведь, к сожалению, при таком «конвейере» чем только массажисты не мажут людей… Но и их можно понять: когда работаешь на поток, вряд ли позволишь себе бутылочку масла за 400 рублей: неэкономно. Через год наемной работы я поняла: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Так в 23 года я открыла собственную студию массажа WomanSPA. Это было четыре года назад.





— Что дало вам смелость и уверенность начать собственное дело, да еще и в таком юном возрасте?

— Муж. Одна бы я не решилась, честно. Тянула бы и дальше. Но супруг дал волшебный пендель (улыбается. — Прим. Onliner). В собственном деле очень важна поддержка. Я не боюсь идти к цели, но мне нужен был толчок, и здесь помог муж: просто выкинул меня из зоны комфорта.

«Помню, сидели у торгового центра и думали: заплатить за „коммуналку“ или купить термопростыню?»

— Сколько денег вы вложили в студию?

— Уже около $5—7 тыс. в эквиваленте (вместе с арендой, «коммуналкой», косметикой, учебой и так далее). Первое, что мы с мужем купили, — это термопростыня, она стоила примерно 300 рублей. Мне хотелось, чтобы человек ложился на массажный стол и чувствовал себя как кот на батарее. А у нас тогда в кошельке было ноль рублей. Помню, сидели в такси возле торгового центра и думали: заплатить за «коммуналку» или купить термопростыню? Но в итоге пошли за простыней. Я была такая счастливая, вы себе не представляете!

Первые вложения — аренда самой студии (тогда это был кабинет в районе «Пушкинской», за который в месяц нужно было платить примерно 460 рублей), одноразовые расходники, полотенца, прогревающие мешочки, бамбуковые палки, банки Гуаша, косметика. Последний пункт казался самым страшным: то, что я хотела купить, стоило баснословных денег. Все это мы с мужем покупали, выбирая, то ли поесть, то ли заплатить, например, за эфирное масло можжевельника… Так, в режиме жесткой экономии проработали месяцев восемь. Я запустила рекламу в Instagram. Было волнительно. Ох, помню свою первую клиентку! Она купила сразу целый курс массажа. И я наконец выдохнула. Счастью моему не было предела.

На рекламу, честно, я трачу очень мало — $30—50 в месяц. Но свое дело сделало сарафанное радио. Плюс муж предложил подключить сервис Daroo — и это сработало. Люди стали идти потоком, просто один за другим, один за другим… Тогда у меня и прайс был достаточно низкий — 30—35 рублей за часовой массаж, я ведь только начинала.





Мужу сказала так: я работаю с людьми, выкладываюсь у массажного стола, все остальное — на тебе. Супруг вел и ведет бухгалтерию, оформление ИП, кассы, терминалы, декларации, налоги… Но скоро уже наймем бухгалтера, потому что цифры стали немного другими, физически невозможно удержать в голове.

Все это время мы работали в плюс, но из-за того, что мне постоянно хотелось докупить что-то из косметики, этого не чувствовалось. Экономный режим продолжался.

В какой-то момент захотелось переехать: на десяти квадратных метрах мне стало тесно. У меня была мечта: чтобы все в бирюзовых тонах. Но я не знала, как воплотить это в жизнь… В прошлом мае мы с мужем стали искать помещение.

— Подождите, пандемия уже была в разгаре, многие бизнесы умирали, а вы в такой момент расширялись?

— Получается, да. Повторяю, вопрос не в деньгах. Я о них даже не думала. И люди это чувствуют. Говорят, у меня хорошая энергетика (улыбается. — Прим. Onliner). Количество клиентов в пандемию не уменьшилось. Ну, может быть, стало не шесть человек в день, а четыре. Но поток все равно шел. Хотя, честно говоря, я очень переживала. Боялась, что придется закрывать студию.

Итак, муж ездил и смотрел помещения, а мне только скидывал варианты: один, второй, третий… Но я все не соглашалась. В какой-то день ехала на работу и наткнулась на объявление: сдается студия в бирюзовых тонах. Просто все, как я хотела. Даже больше, чем мечтала иметь! Но брать в аренду это помещение нужно было быстро, причем еще и выкупить мебель: шторы, тумбочки, полки… Тогда мы с мужем взяли кредит — 5000 рублей (его мы уже погасили). С июня я здесь, в центре города. Клиентов стало больше. Я позволила себе ту самую косметику, о которой всегда мечтала: два литра масла для массажа плюс эфирные масла за 800 рублей. Их хватает примерно на два с половиной месяца.





«Самый большой отпечаток на теле оставляет страх»

— Повышать цены мне всегда тяжело, по максимуму оттягиваю этот момент. С одной стороны, моя работа не может стоить дешево, а с другой — я понимаю, что в нынешней ситуации люди не будут платить за часовой массаж 100 рублей… Я мониторю, смотрю цены по Минску и каждый раз удивляюсь: кто ходит на эти массажи за 200 рублей в час? Это очень дорого! У меня цены начинаются от 30 рублей, часовой массаж в среднем стоит 60 рублей (пришлось поднять ценник, потому что косметика привязана к курсу евро, я и так год оттягивала), причем в каждом сеансе есть ароматерапия, прогревание травяными мешочками, чай с эфирным маслом и другие приятные фишки.

— И действительно, а кто эти люди, которые приходят на массаж? Это роскошь или обычное дело, доступное каждому?

— Хороший вопрос. В основном это люди с достатком выше среднего. Часть моих клиентов — представители IT-сферы, состоявшиеся белорусы, у которых есть свой бизнес. А еще это жены и молодые мамы именно вот таких людей (улыбается. — Прим. Onliner). Есть и девочки, которые откладывают деньги на массаж. Например, клиентка записывается раз в месяц — для нее это большая сумма, но она все равно копит и исправно приходит.

Сейчас людей достаточно, но я все еще не могу выдохнуть и успокоиться. Когда занималась ароматерапией, узнала про виски-пеленание и загорелась этим. Не думайте, оно никак не связано с алкоголем (смеется. — Прим. Onliner). Это бандажное обертывание в четыре слоя. Минимальная цена по Минску — 120 рублей, а в некоторых салонах и 180. И вот наконец купили для него всю косметику. Я была очень счастливая! Хотя переживала: ну кто пойдет за 120 рублей? Сама понимаю, что цена кусачая. Но в неделю уже три-четыре пеленания есть.





— Когда прикасаетесь к человеку, понимаете, кто он, какой жизнью живет? Или на ощупь все одинаковые?

— Ну что вы, все разные. И все прекрасные. Я заметила, что наши женщины только начинают любить себя, находятся в самом начале пути. Это ведь очень сложно: посмотреть в зеркало, увидеть, что бочок висит, и все равно сказать себе: «Я красивая». А я им всегда это говорю, стремлюсь поднять самооценку.

Тело отражает все, что происходит в жизни человека. За последние месяцев восемь, начиная с лета, люди стали очень зажатыми — и не спрашивайте почему. Самый большой отпечаток на теле оставляет страх. Зажимы везде. Многое люди носят на своих плечах — в прямом смысле. Редко у кого шейно-воротниковая зона будет расслабленной. Это, наверное, всего 1% — неработающих красоток, которые отдыхают и ходят по спа, а деньги заколачивают мужья. Мне кажется, наши белорусские женщины носят на своих плечах все.

«Ты даже ощущаешь себя по-другому. Не царем, нет, но свободным человеком»

— Массажист может быть богатым человеком?

— Да, но для этого нужно пахать. У меня бывает и 10—11 клиентов в день. Отпуск за последние шесть лет был только один раз — на две недели. Ночью, если захочу в туалет, не могу встать — просто не чувствую тело. Перекатываюсь, как колобочек, по кровати. Тяжело. Но утром отпускает. Вчера, впервые за все годы, так разболелись стопы, что я не могла на них наступить. Но такое в первый раз. Сегодня, видите, я уже огурец (улыбается. — Прим. Onliner).





В этом году мы хотим расширяться: нанять бухгалтера, двух массажистов, открыть второй кабинет, поставить кедровую бочку, душ, делать скрабы и обертывания. В проекте вторая студия — исключительно для мужчин. Поэтому выручку продолжаем откладывать на дело.

Многие клиенты частенько спрашивают: «Как это вообще возможно — работать на себя? Мне тоже очень хочется, но так страшно!» Я отвечаю, что свое дело — это круто. Да, ты будешь больше загружен и даже на отдыхе не перестанешь думать о том, что происходит в студии, дождутся ли клиенты и все ли налоги заплачены. Но это свобода. Потому что у меня бывают случаи: лежит клиентка на массаже, она наемный работник, ей звонит директор, начинает орать в трубку, а ведь девочка пришла расслабиться… Хорошо быть директором в этом случае. Открыть свое дело — это не страшно. И нужно хотя бы раз в жизни попробовать это, чтобы понимать свои силы. Ты даже ощущаешь себя по-другому. Не царем, нет, но свободным человеком. Твоя выручка, твои люди — все зависит только от тебя самого. Так что бояться не нужно. Но стоит понимать ответственность: придется пахать. Можно говорить, что в Беларуси сложно заработать, неподъемные налоги (да, отчасти это правда), но где бы ты ни был, в любой стране мира ты ничего не добьешься, если не будешь вкалывать. И не от налогов это зависит.

Может ли массажист заработать на квартиру в Минске? Не знаю. Вообще, у меня мечта — свозить родителей, сестер и брата на море: они еще ни разу его не видели. Надеюсь, в этом году получится.





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