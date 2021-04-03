Ставка на скорость. Выбираем шоссейный велосипед

Источник материала: Onliner Пора углубиться, заглянуть внутрь себя, понять, кто мы есть и чего на самом деле хотим. Каталог — это целый мир, мегаполис, где есть все или почти все, но иногда не так просто отыскать именно то, что нужно. Необходимо четко и ясно представлять себе цель или же обратиться за помощью к надежному проводнику, который если и не ткнет пальцем в вашу мечту, то хотя бы приблизит вас к пониманию, какая она. В третьей серии путеводителя по велокаталогу Onliner мы подготовили что-то очень особенное — настоящие шоссейные велосипеды. Достаточно ли вы сильны, чтобы оседлать таких коней?

Выбираем шоссейник

Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Класс

Все просто. Шоссейный велосипед — это идеальный инструмент для преобразования мускульной силы в скорость. Никаких лишних трудозатрат: каждая крупица вашей энергии разгоняет вас еще сильнее, а снаряд под вами — не обуза, к которой еще нужно приноровиться, а верный помощник, скакун, достойный своего наездника.

Но это лирика. Не торопитесь, вдохните поглубже. Прежде чем выбрать шоссейный класс велосипеда, ответьте на вопрос: это действительно то, чего вы хотите? Он — наименее универсальная машина, созданная с одной-единственной целью — ехать по хорошей дороге настолько быстро, насколько сможет гонщик. Это не игрушка и не забава на один выходной день в разгар лета. Вы не получите удовольствие от прыганья на таком байке по бордюрам, и каждый стык тротуарной плитки будет отдаваться болью где-то внутри вас. Придется согнуться в три погибели, и если вы к такому не привыкли, ей-богу, это будет мукой. Песок на Минском море покажется почти непреодолимым препятствием, а еще этот велик слишком дорогой, чтобы просто оставить его пристегнутым к перилам в подъезде.

Но, черт возьми, ни на чем другом вы не почувствуете той свободы, которую дают вам ваши собственные мускулы. Ничто больше не подарит ощущение скорости, рожденной вашим собственным телом.

Не испугались? Что ж, тогда поехали: выбираем классный шоссейник из почти полутора тысяч моделей в Каталоге. Давай-давай, полный газ!

Базовый набор

Шоссейный велосипед представляет собой спортивный снаряд на двух колесах с внешним диаметром шины 700 мм (примерно). Поэтому шоссейные колеса маркируются как 700с (французская система измерения — к ним все вопросы). Нам достаточно запомнить, что 700с — это 28 дюймов, немаленькие такие колеса. Шоссейный велоспорт пробовал экспериментировать с этим на разных этапах своего развития, но в итоге все согласились с тем, что такие колеса — идеальное сочетание жесткости, прочности и наката при низком весе.

С чем будет возможность поэкспериментировать, так это с шириной покрышек. Общепринятых стандартов три: 23, 25 и 28 мм. У каждого есть свои плюсы и минусы. Технари велоспорта, к примеру, ломают копья вокруг понятия «сопротивление качению». Как-нибудь позже мы коснемся тенденций мира велоспорта, а пока выбросьте это из головы. Обывательский и при этом вполне рабочий подход — чем хуже дорога, тем шире покрышка. На шинах, к слову, экономить не стоит. Трудно переоценить их значение для накатистости вашего сколь угодно крутого велика, его управляемости, сцепления с дорогой.





Другая данность — врожденная жесткость шоссейного велосипеда. Жесткость — качество, необходимое для наиболее эффективной трансформации усилия в скорость. Поэтому не ожидайте увидеть здесь амортизационную вилку или задний подвес. Максимум — это различные ноу-хау от крупных производителей, которые «вшивают» в рамы разные прослойки для гашения вибраций, по возможности не в ущерб жесткости конструкции.

Набор звезд у шоссейных велосипедов в основном стандартный. Спереди почти всегда две: 53/39 — это для профессионалов, такое еще прокрутить нужно; 52/36 — адаптированный вариант, многим придется по вкусу; 50/34 — «компакт», профи используют его в больших горах (но присмотритесь — не исключено, что именно он вам подойдет наилучшим образом). В конце концов, для коленей лучше держать хороший каденс (частоту вращения педалей), чем стараться походить на гонщика из телевизора.

Сзади вы, скорее всего, встретите набор из 10—11 звезд в диапазоне от 11 до 28 или в последнее время — до 30. Не заморачивайтесь — этого хватит, чтобы закрыть любой рельеф в наших широтах.

Материал рамы

Вот уж что необходимо хорошенько обдумать, так это то, какой велосипед вы хотите. Должен ли это быть карбоновый «как у профи» супервелик или прагматичность указывает на явные плюсы алюминия? А может быть, вы тяготеете к классической утонченности рам из стали?

Сталь, к слову, почти ушла с массового рынка шоссейников. Это что-то из серии ретро, для преданных фанатов. Алюминий пока держится главным образом в бюджетном сегменте. В тренде же карбон: из него делают рамы, колеса, все прочие компоненты. Технология существенно продвинулась за последние годы: карбон стал надежнее и дешевле, а значит, массовее.





Чем же в действительности карбон лучше алюминия? А ведь на том, что он лучше, активно настаивают производители с целым штатом маркетологов.

Карбон легче — аргумент? Разумеется. Но насколько важны лично для вас эти полкило или пусть даже килограмм (алюминий алюминию рознь — это тоже факт)? Опускаем амбиции профессионального велоспорта, который все равно гоняется на том, что дадут. В моде там сейчас скорее не экономия веса, а аэродинамика и такие «спринтерские», плоские рамы, которые хоть и сделаны из углеволокна, но значительно тяжелее более традиционных, «горняцких». И адепты аэродинамики о весе почему-то не вспоминают.

Карбон гасит вибрации — тоже факт из разряда подтвержденных. Но это, впрочем, не означает, что карбоновый велосипед будет непременно лучше любого другого. Карбон карбону рознь, слишком многое зависит от технологии укладки слоев и от проработки рамы. Хороший карбон дешевым не будет.

С ценой на шоссейные велосипеды, кстати, своя история. Абсолютный топ — это, конечно же, лучшие модели профессионального спорта, настоящее торжество инженерной мысли. Они, разумеется, изготовлены сплошь из высококачественного карбона, и их стоимость в сборе достигает $12 тыс. и даже больше (хотя совсем недавно относительным потолком были $8 тыс., вот вам и рост цен). С учетом этого шоссейный велоспорт даже окрестили «новым гольфом» — спортом для богачей.





Поэтому при выборе материала рамы важно четко определиться с бюджетом. Шоссейный велосипед, даже любительского уровня, в принципе удовольствие недешевое. Но иногда и значительно более бюджетные модели, которые полностью отвечают требованиям владельца, на поверку оказываются ничуть не хуже «драгоценных» собратьев. Два колеса, четкое переключение передач, адекватный вес — это вы встретите и за куда меньшие деньги, чем прайс новой Lada Vesta.

И пусть профессионалы на алюминиевых велосипедах давно не гоняются (хотя ради продвижения в массы той или иной бюджетной модели именитого производителя эксперименты все же проводятся), велики из этого легкого, прочного, не подверженного коррозии металла по-прежнему пользуются спросом у велолюбителей совершенно разного уровня подготовки. В конце концов, можно сэкономить на раме, но вложиться в более дорогие компоненты — выбирать вам.

Что касается предложений в Каталоге, то мы видим здесь небольшой перевес у велосипедов с карбоновыми рамами (почти 800 моделей). Это тренд, и уже очевидно, что велосипедное будущее за карбоном.

Вес

Откуда-то появились байки о том, что шоссейные велосипеды весят чуть ли не по 4 кг. Отдельные модели, возможно, и собирались в качестве эксперимента, но это точно не общедоступные предложения.

Имейте в виду вот что: правила Международного союза велосипедистов определяют минимальный вес велосипеда, который может быть допущен к участию в соревнованиях, — 6,8 кг. Давайте и будет отталкиваться от этой цифры.

Такой вес дорогих профессиональных велосипедов достигается не благодаря легкости какого-то одного компонента, а за счет совокупности факторов. Легкая рама, легкие колеса с трубками (это когда цельная шина наклеивается на обод, вариант совершенно непрактичный для любителя), топовые компоненты, имеющие минимальный в своем роде вес. Это и приводит нас к уже озвученному выше ценнику.

Но не нужно расстраиваться, если вы не готовы столько тратить на велосипед. За куда более адекватный ценник можно рассчитывать на столь же эффективную машину весом порядка 8—9 кг для продвинутых моделей и 10—11 кг для бюджетных.

Принцип простой: за адекватные деньги можно получить адекватный велосипед, а затем наступает предел, за которым каждый сэкономленный грамм веса будет обходиться в пару долларов в эквиваленте. Вот и решайте, нужно ли оно вам.

Кстати, производители немного хитрят, заявляя вес своих моделей. Учтите, что велосипеды взвешивают без педалей (а это еще грамм 250—300). Кроме того, часто заявляется вес рамы средней ростовки (логично, что чем рама больше, тем она тяжелее).

Тормоза

Еще один тренд, пришедший в последние годы в большой шоссейный велоспорт, — это дисковые гидравлические тормоза. Некоторые производители, в первую очередь американские, уже на безальтернативной основе перевели весь свой ассортимент на диски. Шоссе в этом отношении было, можно сказать, последним оплотом, но и этот бастион близок к безоговорочной капитуляции: всего лишь одна команда мирового уровня гоняется по старинке, на ободных тормозах.

Здесь, правда, тоже не все однозначно, и полемику совсем недавно обострил не кто иной, как семикратный победитель гранд-туров Крис Фрум. Гонщик, сменивший зимой команду и технического спонсора, неоднозначно высказался о дисковых тормозах, с которыми теперь вынужден иметь дело. Дескать, они «сыроваты»: то колодки трутся о диск, то сам диск перегревается на спусках. Фруму можно доверять, человек четырежды выигрывал «Тур де Франс».

Так кому верить? Идти вслед за целой отраслью, выбирая то, что считается наиболее прогрессивным, или оставаться верным надежному и проверенному «оружию»?





Диски — это такое же безальтернативное будущее, как и карбон. Даже сейчас не только в нашем Каталоге, но и вообще на рынке трудно найти новейшие модели с ободными тормозами — так решила велосипедная промышленность. Ободные тормоза не были плохими. Более того, в сочетании с алюминиевыми ободами за много десятилетий развития они достигли некоторой степени совершенства.

Дисковые тормоза многим, так же как и именитому гонщику, кажутся недоделанными, сыроватыми. Посмотрите хотя бы на то, как производителям пришлось изуродовать шифтеры (ручки переключения и торможения на руле), чтобы поместить в них емкость для гидравлической жидкости! И тем не менее рынок сказал свое слово, корабль прогресса свернул в указанном направлении.

Плыть ли с ним по течению или постараться до последнего оставаться нонконформистом, выбирая элегантную классику? Выбирайте то, что ближе вам, и вы все равно получите хорошее торможение. Дисковые тормоза дороже, тяжелее и сложнее в обслуживании. Но комплектующих для ободных тормозов вскоре может не остаться в широком доступе.

Трансмиссия

Но и диски — это не последний тренд шоссейного велоспорта. Помните, мы говорили об уродливых шифтерах? Ситуацию кое-как исправляют благодаря внедрению электронного переключения скоростей. Электронная начинка, монтируемая в ручку, компактнее традиционного механизма переключения с помощью металлического тросика, поэтому и вся конструкция выглядит более аккуратной.

К тому же у электронного переключения есть как минимум один существенный плюс — цепь на другую звезду перекидывается без значимых усилий. Кто пробовал забросить ее на большую спереди в такой вот промозглый день ранней весной, тот знает, насколько это может быть непросто с замерзшими-то пальцами. Электроника же творит чудеса: легонько нажал кнопку, раздалось характерное жужжание, и рамка переключателя отправила цепь на нужную звезду.





Сразу подскажем, как узнать электронное переключение в нашем Каталоге. Такое оборудование от Shimano имеет обозначение Di2, от Sram — eTap. Внимательно смотрите описание товара.

Проблема в том, что, во-первых, электроника — это дорого. А электроника в сочетании с гидравликой выходит в два раза дороже классической велосипедной начинки с тросиками и уже старомодным переключением. Задумайтесь над этим: велосипед точно такой же, едет так же, скорости те же, а стоимость гораздо выше.

Во-вторых, современные тренды изменяют понимание велосипеда до неузнаваемости. Теперь это не простейший и оттого настолько прекрасный спортивный снаряд, который можно перебрать за час, имея лишь набор шестигранников под рукой. Современный шоссейник — это некий электронный гаджет, и самая большая оплошность, которую вы можете допустить, — вовремя не поставить его на зарядку.

В целом, к этому и сводятся муки выбора. Шоссе — это очень специфичный спорт, а специфичность в этом случае означает дороговизну. Придется немало заплатить, чтобы оставаться в тренде, и хорошо бы твердо верить в то, что это лучшее решение для вас. Рынок уводит увлеченных людей туда, куда ему нужно. Это прекрасный мир, удобный и технологичный. Хотя время от время на колесо садится ностальгия — вам она встречалась?