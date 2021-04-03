«Нет никакого правосудия». Посмотрели российский блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» (видео)

Источник материала: Onliner О существовании «русского супергероя» широкая общественность узнала лишь в 2017 году. Хотя до этого момента комиксы о майоре Громе выходили в бумажном виде, долгое время персонаж оставался знакомым «для своих». А потом вышла короткометражка, которая изменила все. С четверга в кинотеатрах крутят полный метр о приключениях майора в Санкт-Петербурге, до боли похожем на Готэм.

«Обнаглевшие от безнаказанности твари пожирают наш город»

Атмосфера комикса о майоре Громе и правда отлично ложится на киношные рельсы. Вот погрязший в коррупции и преступлениях город, пожираемый «обнаглевшими от безнаказанности тварями». И одинокий герой без суперспособностей, пытающийся бороться со всем этим.

Без ассоциаций с Готэмом и Бэтменом не обойтись. Благо авторы фильма совсем не стесняются такого сравнения и даже сами упоминают знаменитого человека — летучую мышь. Что ж, мрачный Готэм в антураже Санкт-Петербурга — это не совсем оригинально, но достаточно свежо для того, чтобы заинтересовать зрителя.





Короткометражный «Майор Гром» в свое время насобирал кучу восторженных отзывов. Все потому, что фильм получился максимально дистанцированным от того российского супергеройского кино, к которому нас не первый год пытаются приучить. Кинематографисты показали очень достойные, буквально мирового уровня трюки, крутые спецэффекты, бодрый монтаж. Да, были вопросы к примитивности сюжета и, мягко говоря, не лучшей актерской игре. Но сюжет в таких фильмах все равно не сильно важен, а претензии к лицедейству нивелируются тем, что авторы ленты сделали ставку на неизвестных актеров. Возможность отдохнуть от Козловского и Петрова сама по себе дорогого стоит.

В полнометражном «Майоре Громе» опираются на все те достоинства, за которые полюбился предшественник. Одновременно ребята попытались избавиться от недостатков. Поработали над сюжетом — он хоть и не блещет откровениями, но хотя бы не отсвечивает дырами размером с кратер. Актерский состав хоть и изменился по сравнению с предшественником, но ставка по-прежнему сделана на нераскрученных звезд. Пусть не все получается, но видно, что они стараются.

И с самого начала «Майор Гром: Чумной Доктор» настраивает на нужный лад. Зрителям сразу задают бодрый темп, показывают отлично снятую погоню, акцентируют внимание на фишках вроде той, когда главный герой проигрывает в голове возможные варианты развития событий а-ля Холмс.





А потом вступительные титры с отличным кавером «Перемен» Цоя. Первые минут десять — лучшее, что есть в «Майоре Громе». Остальное тоже неплохо, но надо понимать, что фактически перед нами первая приличная попытка России показать себя на ниве кинокомиксов.

«Чума коррупции, алчности и беззакония»

Майор Игорь Гром — этакая суперзвезда петербургской полиции. Пока его коллеги катают вату, он чуть ли не в одиночку пытается избавить город от грязи. Правда, делать это очень сложно. Вот, например, Кирилл Гречкин — типичный подонок, который убил девочку-сироту. Однако суд оправдывает его, ведь Кирилл не простой подонок, а сын прокурора.

Или вот приближенный к властям бизнесмен, которому в нарушение всех законов выделили участок земли с исторически ценным зданием. Его воротила снес и построил казино. А как вам депутат, который в своих интересах игнорирует отравляющую все вокруг свалку? Знакомо?

В полиции работают, как говорят сами «стражи порядка», либо «ссыкуны», либо «собаки». Полицейские игнорируют проблемы обывателей, якшаются с преступниками и, по сути, сами не слишком от них отличаются. Разве что пока людей не избивают (возможно, это оставили для следующей серии).





Тогда в городе объявляется новый супергерой — Чумной Доктор. Одетый в средневековый чумной костюм, он буквально выжигает всю гниль, поразившую общество. Одновременно нас знакомят с очень богатыми и крайне благородными айтишниками, которые обещают людям бесплатный интернет и доступ к заблокированным ресурсам.

«Майор Гром: Чумной Доктор» мог бы стать острым социальным высказыванием. Не знаем, плохо это или нет, но все же авторы ленты не переходят почти невидимую грань между обычным кинокомиксом и тем, что можно назвать гражданским манифестом. Кажется, еще шаг, и белорусским кинотеатрам придется отвечать за прокат столь экстремистского творения (в нем есть даже идеологически неблагонадежная расцветка). Но нет, кинематографисты, словно испугавшись собственной смелости, каждый раз перед пропастью умудряются в последний момент свернуть на проторенную дорожку стандартного кинокомикса.





«Стухла ваша система, сгнила»

Более того, в какой-то момент авторы «Майора Грома» вовсе переворачивают все с ног на голову. И вот уже заметны обратные намеки на то, что свобода — не такое уж и благо, интернет — чуть ли не олицетворение зла, а воры, коррупционеры и продажные судьи — вполне себе «тоже люди». И из Чумного Доктора, чтобы ему случайно не стали симпатизировать, в конце концов делают сумасшедшего фрика.





Такой моральный дуализм не идет на пользу фильму. С одной стороны, мозг отечественного зрителя будоражат цепляющие своей близостью к реальности фразы и высказывания. С другой — нам же не в первый раз пытаются внушить, что белое — это черное, и наоборот.

Впрочем, если не заморачиваться по поводу неоднозначного морально-политического контекста, то «Майор Гром: Чумной Доктор» — это все еще на удивление качественный кинокомикс уровня добротного голливудского продукта со всеми его достоинствами, но также и недостатками.

Как это часто бывает с российским кино, в глаза бросается неестественная и натужная актерская игра. Порой кажется, что присутствуешь при съемках отдельных дублей, когда актеры оттарабанивают заученный текст с по-театральному искаженной интонацией. Особенно это касается второстепенных персонажей вроде малахольного помощника Грома и журналистки Пчелкиной.





Сам майор в исполнении Тихона Жизневского не настолько плох. Парень взял за образец каноничный образ голливудского героя-одиночки и вполне добротно отыгрывает крутого и обозленного профи-нигилиста с небритым волевым подбородком. Запомнился и сыгравший гениального айтишника Сергей Горошко — но в первую очередь тем, что чертовски похож на Джесси Айзенберга.

В этом ключевая проблема фильма: несмотря на наличие своей атмосферы, иногда «Майор Гром» выглядит как нелепое подражание Голливуду. Хорошо хоть, что до кокошников и медведей с балалайками, как в «Защитниках», очень далеко.

7 Оценка автора «Майор Гром: Чумной Доктор» — приятное зрелище и посредственное кино. Есть вопросы к смысловой нагрузке, которую вроде бы хотели сюда вложить, а потом испугались и передумали. Не все гладко и с актерской игрой. Однако в качестве более чем двухчасового клипа с бодрым саундтреком и яркими образами фильм вполне заходит.