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Обложка дня. Плюс одна обложка Vogue в копилке Паломы. На этот раз – Польша
03.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит мартовский номер польского журнала номер 1 в мире моды. С плюс-сайз моделью и активисткой бодипозитива Паломой Эльсессер в главной роли.
Напомним, недавно манекенщица с коллегами
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Так выглядит мартовский номер польского журнала номер 1 в мире моды. С плюс-сайз моделью и активисткой бодипозитива Паломой Эльсессер в главной роли.
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