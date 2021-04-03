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Байден отменил введенные Трампом санкции против суда в Гааге

03.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Эти меры были "неуместными и неэффективными", заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему не согласны с действиями МУС "в отношении палестинской и афганской ситуаций".

"Мы сохраняем свое давнее несогласие с попытками суда установить юрисдикцию над военнослужащими государств, не являющихся участниками, как, например, США и Израиля", - продолжил Блинкен. Он отметил также, что эти разногласия лучше решать через диалог, чем с помощью санкций, передает DW.

В июне 2020 года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий запретить сотрудникам МУС и их родственникам въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы в США. Несколькими месяцами ранее, в марте 2020 года, МУС дал добро на проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане.

Прокурор суда пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Вашингтон не признает Международный уголовный суд, созданный в 2002 году.

 
 
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Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.
 
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