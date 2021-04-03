ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Платформа «Голос» опровергла информацию о взломе

03.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Разработчики платформы «Голос» охарактеризовали как попытку дискредитации платформы появившиеся вчера в сети сообщения о сливе базы с номерами телефонов, зарегистрированных в «Голосе».

«Ответственно заявляем: информация о «сливе» данных пользователей «Голоса» — ложь», - говорится в сообщении в телеграм-канале платформы.

Утверждается, что распространяемый в сети скриншот с якобы доказательством взлома не имеет ничего общего с базой «Голоса».

«Мы не храним номера телефонов в открытом виде, только их хэш… Доступа к номерам пользователей нет даже у разработчиков… В базе «Голоса» гораздо больше учетных записей, чем 760 000. О чем, судя по тексту поста, не догадывается автор «слива». В системе «Голоса» более 1,6 млн учетных записей», - отмечается в сообщении.

«В скриншоте и в якобы "базе" есть грубая ошибка, показывающая подделку: chat_id у всех записей одинаковый, что в действительности невозможно — у каждого пользователя эти данные уникальны. Это не первая попытка дискредитации. Однако ни один пользователь «Голоса» не был и не будет рассекречен — именно на безопасности строится работа нашей платформы», - уверены в «Голосе».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработчики платформы «Голос» охарактеризовали как попытку дискредитации платформы появившиеся вчера в сети сообщения о сливе базы с номерами телефонов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ООН призывает Беларусь "положить конец жестокости в отношении участников протестов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by