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Фото дня: было восемь фирм, осталась одна
Источник материала: Партизан
Снимок, который прекрасно иллюстрирует состояние частного бизнеса.
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Центр Гродно, улица Советская, 2 апреля 2021 года. Фото: Белсат
Вот так ходишь по улицам и уже не замечаешь вывесок, к которым привык давно. А тут бац — нет их. Снимок сделали наши журналисты в Гродно 2 апреля,
А вы замечаете, как закрываются кафе, рестораны, частные мастерские?
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Снимок, который прекрасно иллюстрирует состояние частного бизнеса.
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