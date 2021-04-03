Фото дня: было восемь фирм, осталась одна

Центр Гродно, улица Советская, 2 апреля 2021 года. Фото: Белсат

Вот так ходишь по улицам и уже не замечаешь вывесок, к которым привык давно. А тут бац — нет их. Снимок сделали наши журналисты в Гродно 2 апреля,Белсат. Фото прекрасно иллюстрирует дела бизнеса в Гродно и экономики вообще. Еще недавно здесь были вывески с названиями фирм, ИП, которые работали в центре города. Из восьми вывесок осталась всего одна…