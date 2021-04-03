Ограничения помогли «погасить» кредитный бум. Долги по кредитам продолжают снижаться

Источник материала: Tut.by

Задолженность физлиц по кредитам снижается второй месяц подряд, об этом свидетельствуют данные Нацбанка. На 1 марта общий объем задолженности составил 15 миллиардов 568,4 миллиона рублей — на 33,7 миллиона меньше, чем в предыдущем месяце. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По сравнению с началом года задолженность физлиц по кредитам уменьшилась на 134,1 миллиона рублей, по сравнению с 1 марта 2020 года — выросла на 1 миллиард 130,8 миллиона рублей.

Общая сумма задолженности по потребительским кредитам по 1 марта составила 5 миллиардов 326,7 миллиона рублей. Она снижается уже шесть месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем долги по потребительским кредитам снизились на 92,7 миллиона рублей, с началом года — на 225,2 миллиона.

Задолженность по кредитам на недвижимость при этом продолжает расти. По данным на 1 марта она составила 10 миллиардов 154,1 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 59,9 миллиона рублей, с началом года — 93,1 миллиона.

Напомним, осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов как для физлиц, так и для юрлиц. Это было связано в том числе с нехваткой ликвидности в банках. Но теперь кредиты постепенно начинают возвращаться (правда, под достаточно высокий процент). Выдачу кредитов на жилье возобновил Приорбанк, ранее Беларусбанк в феврале ввел кредит «Ипотека Экспресс». Белагропромбанк с 22 марта возобновил прием пакетов документов на выдачу некоторых кредитов. Среди них — в том числе кредиты на авто, на потребительские нужды, овердрафт. А Беларусбанк снизил процентные ставки по некоторым кредитам, в том числе ипотечным.