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Ограничения помогли «погасить» кредитный бум. Долги по кредитам продолжают снижаться
Источник материала: Tut.by
Задолженность физлиц по кредитам снижается второй месяц подряд, об этом
По сравнению с началом года задолженность физлиц по кредитам уменьшилась на 134,1 миллиона рублей, по сравнению с 1 марта 2020 года — выросла на 1 миллиард 130,8 миллиона рублей.
Общая сумма задолженности по потребительским кредитам по 1 марта составила 5 миллиардов 326,7 миллиона рублей. Она снижается уже шесть месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем долги по потребительским кредитам снизились на 92,7 миллиона рублей, с началом года — на 225,2 миллиона.
Задолженность по кредитам на недвижимость при этом продолжает расти. По данным на 1 марта она составила 10 миллиардов 154,1 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 59,9 миллиона рублей, с началом года — 93,1 миллиона.
Напомним, осенью банки
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Долги по потребительским кредитам снижаются уже шестой месяц, по кредитам на недвижимость - растут.
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