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Женщина приняла беременность за склероз и родила в ванной

03.04.2021 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница американского города Пибоди, штат Массачусетс, приняла беременность за склероз и родила сына, пишет lenta.ru со ссылкой на 7 News.


Фото: ru.freepik.com

В начале марта Мелиссе Сарджкофф стало плохо. Мелисса подумала, что причиной боли является рассеянный склероз, от которого она страдала ранее, поэтому не придала ей большого значения.

Но боли усиливались, жених Мелиссы решил вызвать скорую помощь. Пока врачи ехали, американка родила в ванной мальчика весом 2,9 килограмма. Лайам Олден Кэмпбел, так назвали сына родители, абсолютно здоров.

Новоиспеченные родители до сих пор не перестают удивляться случившемуся, так как не знали, что Мелисса беременна.

 
 
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Мелисса подумала, что причиной боли является рассеянный склероз, от которого она страдала ранее, поэтому не придала ей большого значения.
 
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