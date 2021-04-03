7 советов, которые вредят вашим отношениям

Источник материала: Tut.by

Никто из нас не знает, как быть хорошим партнером, родителем или другом. Мы действуем, руководствуясь собственным опытом, интуицией и часто — советами, которые валятся со всех сторон как из рога изобилия. Родственники, друзья, паблики, посвященные поп-психологии, гуру и коучи — кто только не пытается заработать реальный или символический капитал на современном растерянном человеке. Так вот, мы собрали 7 по-настоящему вредных советов, которые если не загонят ваши отношения в тупик, то способны изрядно их испортить.



Kelly Sikkema, unsplash.com

Ссорьтесь пореже

Согласны, ссоры и конфликты так себе занятие, но давайте подумаем над значением этого слова. Любая ссора или конфликт — это результат накопившегося напряжения между двумя людьми и попытка прояснения ситуации. Так вот, устраивать скандалы с битьем посуды действительно сомнительное занятие, а вот прояснение недопониманий, неоднозначных ситуаций и озвучивание своих чувств по тому или иному поводу — не ссора, а работа над отношениями. И без этой работы отношения ни к чему хорошему точно не приведут.

Будьте полностью в курсе жизни партнера

По-другому это называется тотальный контроль и нарушение личных границ. Все эти истории с проверкой личной переписки, бесконечными звонками «а где ты», «а с кем» и «а когда ты будешь дома» — не проявления заботы, даже если в романе «50 оттенков серого» героям на этом удалось закрутить роман. Фундамент здоровых отношений — это доверие, а не наоборот.

Брак и рождение ребенка спасут отношения

Нет. Никогда. Ни в одной вселенной брак не склеит разваливающиеся отношения. А уж примешивать сюда невиновного младенца и вовсе подлость. Детей рожают от любви, а не от безысходности.

Мужчина всегда должен делать первый шаг

Кому должен? Общественному мнению? На дворе 2021 год, Илон Маск обещает, что через 3 года первый человек ступит на Марс, а вы все еще хотите играть в эти архаичные игры? Себе дороже. Первый шаг стоит делать тому, кому этот шаг нужен. И это не признак силы, слабости, мудрости или еще какой-то ерунды. Это признак здоровой личности.



Toa Heftiba, unsplash.com

Будь попроще, а то так и останешься в одиночестве

С одной стороны, если вы ищете некий идеал, существующий только в вашем воображении, вы действительно рискуете его не дождаться. Но соглашаться на отношения, которые базово вас не устраивают только из страха одиночества — предельно глупо. Одиночество выглядит гораздо более привлекательной перспективой, чем жизнь с человеком, в котором вы еще на старте видите больше недостатков, чем достоинств.

Ревность — признак любви

Нет, это признак неуверенности в себе. А еще за ревностью может маскироваться домашнее насилие. В общем, все эти претензии к каждому столбу и бесконечные проверки, где вы и с кем — красные флаги огромного размера.

Секс — отличное средство для решения проблем

Секс как награда, отсутствие секса как наказание… Не делайте так. Проблемы решайте разговорами, а сексом занимайтесь для удовольствия.