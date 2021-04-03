«Идеальная внешность». Фотограф показала, как снимок модели выглядит без ретуши

Источник материала: Tut.by

На страницах глянцевых изданий, на съемках для рекламы брендов красуются абсолютно глянцевые женщины — без изьянов кожи, с идеальной укладкой и снятые с идеального ракурса. С одной стороны, понятно, что над этой картиной работает целая команда профессионалов, с другой — очень полезно посмотреть, как та же картинка выглдяит до профессиональной ретуши. Потому что оказывается, что за ней скрывается хоть и красивая, но все же обчная женщина.

Фотограф Наташа Линдеманн специализируется на бьюти-съемках. В своем аккаунте в TikTok она показала, как профессиональная ретушь и фотошоп меняют реальность, которая потом диктует потребителям недостижимые в жизни идеалы.

Это — результат.

А это — исходник.

Сама Наташа написала, что разместила эти кадры для того, чтобы напомнить: изъяны и несовершенства есть у всех, и сравнивать себя с модельными кадрами — абсолютно бессмысленное занятие.