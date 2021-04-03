|
«Идеальная внешность». Фотограф показала, как снимок модели выглядит без ретуши
Источник материала: Tut.by
На страницах глянцевых изданий, на съемках для рекламы брендов красуются абсолютно глянцевые женщины — без изьянов кожи, с идеальной укладкой и снятые с идеального ракурса. С одной стороны, понятно, что над этой картиной работает целая команда профессионалов, с другой — очень полезно посмотреть, как та же картинка выглдяит до профессиональной ретуши. Потому что оказывается, что за ней скрывается хоть и красивая, но все же обчная женщина.
Фотограф Наташа Линдеманн специализируется на бьюти-съемках. В своем
Это — результат.
А это — исходник.
Сама Наташа написала, что разместила эти кадры для того, чтобы напомнить: изъяны и несовершенства есть у всех, и сравнивать себя с модельными кадрами — абсолютно бессмысленное занятие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И ожидаемо, и неожиданно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)