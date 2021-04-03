Врач объясняет, как отличить синяк под ногтем от очень редкого вида опухоли кожи

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Пятно на ногте может оказаться не только грибком или следом травмы, но и симптомом анемии, признаком фибромы или даже, в редких случаях, меланомы . Как отличить обычный синяк от злокачественной опухоли? Онколог-хирург Владислав Чайковский помогает разобраться.

Владислав Чайковский Врач онколог-хирург, онкодерматолог, заведующий хирургическим отделением поликлиники № 4 УЗ «Борисовская ЦРБ»

— Самая частая причина появления пятна под ногтем все же подногтевая гематома. В основном она возникает из-за травмы, которая может быть острой и хронической. Пример острой — удар молотком, падение кирпича. Пример хронической — тесная и неудобная обувь. Практически всегда без трудностей можно поставить диагноз подногтевой гематомы, но бывают ситуации, требующие исключения других заболеваний — в том числе и подногтевой меланомы.

Что такое подногтевая меланома?

— Подногтевая меланома (или меланома ногтевого ложа), как ясно из названия, локализуется под ногтем. Из всех форм меланом подногтевая считается одной из самых редких, у светлокожих ее встречаемость до 2,5%.

Чаще всего развивается на больших пальцах рук или стоп. Возникает обычно у пациентов в возрасте 50−70 лет, в разы реже ее диагностируют у тех, кто моложе.

Если меланома кожи чаще развивается на фоне множественных невусов (родинок), то подногтевая появляется сама по себе. Для нее характерен долгий рост, поэтому человек может успеть ее вовремя заметить.

Причины возникновения такой меланомы, как и других опухолевых заболеваний, доподлинно неизвестны. Считается, что немаловажную роль играют травмы ногтей. И здесь речь о частых повреждениях, связанных, например, с занятиями спортом, профессиональной деятельностью и т.д.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Можно ли отличить подногтевую гематому от меланомы?

— Различия есть. При подногтевой гематоме человек часто будет вспоминать факт травмы, которая и вызвала кровотечение в подногтевом пространстве. Кровотечение может быть незначительным и проявляться тонкими нитевидными полосами, проходящими вдоль ногтевой пластины, а может быть обширным и иногда требовать операции и удаления ногтевой пластины.

Выглядеть подногтевая гематома будет, как правило, как клякса, пятно. При этом кровь в подногтевом пространстве вначале имеет красновато-фиолетовый оттенок, со временем приобретает буровато-коричневую или даже черную окраску. Гематома может сохраняться и рассасываться в интервале до года, но человек будет видеть, что при росте ногтя гематома поднимается вверх. При гематоме возможно самопроизвольное отделение ногтевой пластины от ногтевого ложа.

Подногтевая меланома выглядит как полоска на ногте . Полоска эта не простая: она может иметь расплывчатые границы, расти вширь и иметь неравномерный цвет, с коричневыми и/или черными оттенками. Скорее всего человек за год будет наблюдать, что меланома как-то меняется (но с ногтем «не сходит»). Если она будет расти, то может повреждать сам ноготь: на нем могут появиться трещины, ребристость. При росте меланома может начать распространяться по боковому валику пальца — это скорее всего признак поздней стадии. Бывает, что из-за стремительного роста меланомы ноготь может отпадать, на его месте может появиться непроходящая кровоточивость.

Еще один важный момент: чаще всего подногтевая меланома поражает большой палец руки, большой палец стопы или указательный палец ведущей руки. При ней характерно повреждение какого-то одного пальца в отличие, например, от доброкачественных образований, которые могут располагаться сразу на нескольких ногтях.

Повторюсь, самая частая причина появления пятна под ногтем все же подногтевая гематома. Но если появились серьезные сомнения, всегда можно проконсультироваться у врача.