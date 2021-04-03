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Жизнь взаймы: Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет

03.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

3 апреля – день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк: в 2021 году актрисе и просто сильной женщине исполняется 50 лет.

В это же время два года назад звезда вела обычную жизнь: снималась в кино, выходила в свет с мужем Петром Чернышевым и радовалась рождению третьего ребенка. Но в конце весны начала жаловаться на сильные головные боли, после чего врачи поставили ей неутешительный диагноз – глиобластому, или опухоль головного мозга.

За здоровье любимой няни Вики до сих пор переживают поклонники и коллеги, а она продолжает бороться за жизнь ради группы поддержки – своих родных.

Семья у Заворотнюк действительно большая: муж-фигурист, пожилая мама Валентина, Борисовна, дети от брака с предпринимателем Дмитрием Стрюковым – Анна и Майкл, а также маленькая Мила.

Дочь Анна – модель и успешная инстадива, которая поддерживает связь с подписчиками и рассказывает о самочувствии мамы. А средний Майкл постигает азы юриспруденции и помогает бабушке растить младшую сестренку.

Муж Заворотнюк – Петр Чернышев всеми силами старается обеспечивать семью – спортсмен сильно похудел, но сейчас вернулся в форму и продолжает работать – ставит ледовые шоу, тренирует детей и организовывает спектакли.

В 2020-м году Заворотнюк вернулась домой, в элитный поселок Крекшино, но так и не вышла на связь с фанатами и прессой. Любопытные соседи устроили слежку за домом звезды, но подловить ее на прогулке не смогли. Но недавно в сети появилась информация о том, что актриса созвонилась со своим старым другом и рассказала о своем самочувствии. Так ли это на самом деле – пока неясно, но публика продолжает верить, что актриса выкарабкается и снова блеснет на большом экране.

 
 
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