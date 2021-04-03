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Жизнь взаймы: Анастасии Заворотнюк исполняется 50 лет
03.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
3 апреля – день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк: в 2021 году актрисе и просто сильной женщине исполняется 50 лет.
В это же время два года назад звезда вела обычную жизнь: снималась в кино, выходила в свет с мужем Петром Чернышевым и радовалась рождению третьего ребенка. Но в конце весны начала жаловаться на сильные головные боли, после чего врачи поставили ей неутешительный диагноз – глиобластому, или опухоль головного мозга.
За здоровье любимой няни Вики до сих пор переживают поклонники и коллеги, а она продолжает бороться за жизнь ради группы поддержки – своих родных.
Семья у Заворотнюк действительно большая: муж-фигурист, пожилая мама Валентина, Борисовна, дети от брака с предпринимателем Дмитрием Стрюковым – Анна и Майкл, а также маленькая Мила.
Дочь Анна – модель и успешная инстадива, которая поддерживает связь с подписчиками и
Муж Заворотнюк – Петр Чернышев всеми силами старается обеспечивать семью –
В 2020-м году Заворотнюк вернулась домой, в элитный поселок Крекшино, но так и не вышла на связь с фанатами и прессой. Любопытные
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