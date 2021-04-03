Романчук: «Беларусь и Россия не избавились от византийского проклятия»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист подвел 10 итогов номенклатурно-силовой, советско-ностальгической модели интеграции.

— 2 апреля 1996 года первый президент Беларуси Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Поэтому 2 апреля отмечается день единения народов обеих стран, — отмечает Ярослав Романчук.

Вот результаты 25-летней работы политиков, дипломатов, идеологов, бизнеса в том правовом формате, который был выбран руководителями обеих стран.

1) Беларусь и Россия – жёстко авторитарные страны с острым дефицитом политических свобод и гражданских прав. Это значит, что в обеих странах созданы благоприятные условия для успеха, процветания VIP-распорядителей чужого (политиков, чиновников, силовиков), а также их партнеров из легального и теневого бизнеса (потребителей чужого, освоителей денег налогоплательщиков, схематозники, контрабандисты). Обыкновенные люди, малый бизнес не являются выгодополучателями выбранной политической, правовой модели.

2) Беларусь и Россия – страны с острым дефицитом экономической свободы. Это значит, что белорусы и россияне лишены доступа к важнейшим институтам современной цивилизации: частной собственности, стабильным деньгам, независимому суду, свободной торговле и открытой конкуренции. В странах доминируют мощный синдикат «Левиафан – Большой бизнес – Топ-силовых структур» в партнёрстве с VIP-ами теневого рынка. Структура синдикатов в России и Беларуси отличается, но суть и место в системе принятия решений

3) Беларусь и Россия не избавились от нефтяного, советского, совкого, византийского проклятия. Экономики стран усугубили научное и технологическое отставание от мировых лидеров. Экспорт обеих стран продолжает оставаться в сильной зависимости от сырьевых и энергетических товаров.

4) Беларусь и Россия не создали качественных, эффективных институтов и механизмов социальной политики, не нейтрализовали демографические угрозы, провалили реформы пенсионной системы, здравоохранения и образования. Левиафан был и остаётся доминирующей, во многом монопольной силой/производителем услуг в этих критически важных сферах.

5) Беларусь и Россия резко ухудшили отношения с внешними миром, практически со всеми соседями. Самоизоляция, агрессивная внутренняя и внешняя политика привели к санкциям, а те, в свою очередь, к переводу легальной торговли в «серые схемы». Бенефициарами стали номенклатурно-силовые группировки, часто белорусско-российские.

6) Власти Беларуси и России существенно закрепостили предпринимательство, резко увеличили налоговые, регуляторные, транзакционные издержки ведения бизнеса, «омертвили» значительные материальные и нематериальные активы стран, способствовали оттоку ценного человеческого и предпринимательского капитала за рубеж.

7) Беларусь и Россия не создали качественной, эффективной, настроенной на защиту гражданина системы государственного управления. Закон стал источником грабежа. Правоохранительные органы стали могильщиками права. Государственная система социальной защиты превратилась в систему унижения и консервации жуткой несправедливости.

8) Беларусь и Россия не улучшили институты национальной конкурентоспособности за счет подписанных соглашений. Беларусь не смогла существенно увеличить свое присутствие на российском рынке за счет предпочтительных условий торговли. Доля Беларуси в российском товарном импорте застряла на уровне 5,5%. В начале 2000-ых она было 8,8%. Доля рынка Беларуси в российском экспорте также стагнирует, сократившись в 5,6% в 2000-м году до 4,8% в 2020г.

9) Беларусь существенно увеличила свою зависимость и уязвимость экономики от России. Помимо 100-процентной зависимости от поставок энергоресурсов, продукции военного назначения, продовольствия, радикально выросла зависимость по кредитам. При этом свободный рынок в сфере энергетических товаров, телекоммуникационных услуг, транспортных услуг, финансов, сырьевых товаров не создан. ~70% товарооборота между странами по-прежнему проходит в режиме разного рода нетарифных ограничений.

10) Беларусь и Россия некритически приняли и остаются «аборигенами» в слепом воспроизведении западных mainstream моделей экономической политики, взятым из лженаучного economics и проповедуемым международными интервенционистами (ООН, МВФ, Всемирный банк). Слепое копирование монетарной политики, использование встроенных в фискальную систему разрушителей экономики в виде НДСа, налога на прибыль и изощрённых налогов на разные виды экономической деятельности, имитация страхового характера государственной пенсионной «пирамиды» — белорусские и российские власти пали жертвами попыток адаптации модели государства всеобщего интервенционизма к постсоветским формальным и неформальным институтам.

Теоретическая слабость, продажность, мистицизм и провинциальность интеллектуальных элит сделали их соавторами модели государственности и экономики России и Беларуси.