Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь стремительно приближается к экономическому коллапсу. А заниматься спасением экономики нашей страны в одиночку России не очень-то хочется.

— На фоне новостей о размораживании санкций от США в адрес концерна Белнефтехим, пессимистичная часть аудитории поделилась на 2 лагеря, — пишет Телеграм-канал Каласы пад сярпом тваім . — Одни утверждают, что режиму от этих санкций ни жарко, ни холодно, другие, что это толкнет Беларусь в объятия России.

Но в обоих случаях это крайне спорные заявления. Во-первых, данные ограничения весьма болезненны для белорусской экономики и теперь они чреваты не только потерей американского рынка. Правила изменились, и сейчас под санкции Минфина США может попасть любая компания мира, которая надумает иметь дела с предприятием из санкционного списка.

Этому регламенту уже несколько лет и серьезные организации в цивилизованных странах давно имеют в своих штатах специалистов, проверяющих потенциальных партнеров на риски попадания себя под эти самые санкции. Из штаба Тихановской поступил сигнал, что уже пришла обратная связь по этому поводу – режим засуетился так, как и близко не суетился после третьего пакета санкций ЕС.

Во-вторых, пугать тем, что Беларусь полностью «ляжет» под Россию – это излюбленный инструмент манипуляций самого Лукашенко. Уже многие годы ему удавалось использовать это «пугало» в отношениях с Западом, позволяя уходить из-под прессинга путем минимальных уступок. В то же время с Россией он никогда не сближался настолько, чтобы это могло хоть как-то ограничить его абсолютную власть в Беларуси, ведь если ты становишься полностью зависим от одного единственного источника финансов, значит ни о какой независимости и контроле над государством речь идти уже не может. Сейчас это очевидно и западным, и восточным партнерам, потому снова сыграть в эту игру будет крайне сложно.

Беларусь стремительно приближается к экономическому коллапсу. Заниматься спасением экономики нашей страны в одиночку России не очень-то хочется, ведь за все годы финансирования режима Лукашенко реальных дивидендов получено было немного. Нет никаких гарантий, что и сейчас он не попытается сделать ход конем и не уйти от реализации конкретных договоренностей. Судя по всему, от сочинских он уже ушел. Поэтому и нет больше никаких кредитов от РФ.

И даже если на секунду представить, что Лукашенко вдруг решит пойти на серьезные уступки Кремлю и поделиться частью своей власти и реального суверенитета Беларуси, то что Россия получит в обмен? Договоренность с президентом, который не считается легитимным во всем цивилизованном мире (плюс новые санкции в свой адрес) и государство, находящееся в состоянии буржуазно-демократической революции, с максимально политизированным обществом, плеснув таким образом в этот тлеющий конфликт еще и масла национально-освободительной борьбы. Крайне сомнительная перспектива.