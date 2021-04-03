Генпрокуратура: экстремистской может быть признана не только информационная продукция, но и символика

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Об этом журналистам в эфире Беларусь 1 рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.





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Генпрокурор пояснил, что сейчас Уголовный кодекс предусматривает ответственность только за организацию и руководство экстремистским формированием.

— В случае принятия нового закона уголовная ответственность будет наступать за любую иную форму участия в экстремистской организации, что очень важно. Это и вербовка, это и обучение, и пропаганда, и все, что связано с той или иной экстремистской организацией, — цитирует его TUT.BY .

Швед особо обратил внимание, что любое содействие организации, которая будет признана экстремистской, «в том числе и финансовое, влечет за собой в том числе и уголовную ответственность».

Дела об экстремистских организациях будут рассматривать в судах по ускоренной программе — максимум за месяц.

Швед заявил, что при этом каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально.

— Не будет такого, что сам факт — человек вышел, что-то там сказал, и это уже ответственность такая или такая — нет. Будет идти разбирательство. При необходимости будут проводиться экспертизы, привлекаться специалисты, ученые, и в совокупности будет даваться оценка, что это — административное правонарушение, уголовное преступление. Если уголовное — связано ли оно с экстремизмом, в какой форме. Какая символика, атрибутика использовалась, элементы этой символики. И в совокупности будет даваться оценка.

В принимаемом законе, по его словам, дано новое определение экстремистским материалам — «это будет не только информационная продукция, но и символика, и атрибутика, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды».

По словам генпрокурора, комментариям в интернете, которые «оскорбляют, наносят вред суверенитету, призывают к насильственным действиям, ставят под сомнение основные устои общества» тоже будут давать правовую оценку в том числе по статьям, связанным с противодействием экстремизму.

Напомним, в пятницу на сессии белорусского парламента депутаты в первом чтении приняли сразу несколько законопроектов , в том числе и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму.