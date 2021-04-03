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Автопробег «За Беларусь» прошел в честь Дня единения народов Беларуси и России

03.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автопробег «За Беларусь» прошел в честь Дня единения народов Беларуси и России

3 апреля пройдет традиционный субботний автопробег «За Единую Беларусь», старт – у аквапарка «Лебяжий». Впереди – спортивный маршрут с заездом в Олимпик-арену на хоккей. Этот формат уже полюбился многим, и каждый новый марафон собирает все больше единомышленников. 

А накануне был особый случай: патриоты не упустили возможность принять участие в акции по поводу 25-летия Союзного государства! В День единения народов Беларуси и России колонна с национальной символикой обеих стран отправилась к посольству братской страны.

После праздничной автопрогулки участники собрались за круглым столом. Активисты общественного объединения «Патриоты Беларуси» пообщались с сотрудниками посольства и временно поверенным в делах России.

Социальные мастерские приготовили подарок российскому посольству. Это белый лебедь –символ дружбы и верности. А «Патриоты Беларуси» презентовали чистый кристалл, специально изготовленный по случаю торжества.

Фото: Pixabay

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3 апреля пройдет традиционный субботний автопробег «За Единую Беларусь», старт – у аквапарка «Лебяжий». Впереди – спортивный маршрут с заездом в Олимпик-арену на...
 
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