Объемы поставок российской нефти в первом квартале выросли по сравнению с 2020 годом

Источник материала: ОНТ

Поставки российской нефти в Беларусь увеличиваются. В первом квартале поступило 3,6 миллиона тонн углеводородов – это почти в 3,5 раза больше, чем год назад.

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы готовы принять еще больше сырья. Это результат постоянной модернизации. Во втором квартале планируется поставить в Беларусь еще 4,5 миллиона тонн российской нефти. Всего в этом году в планах «Белнефтехима» переработать на двух НПЗ около 18 миллионов тонн сырья.

Фото: БЕЛТА

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