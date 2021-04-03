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Объемы поставок российской нефти в первом квартале выросли по сравнению с 2020 годом
Источник материала: ОНТ
Поставки российской нефти в Беларусь увеличиваются. В первом квартале поступило 3,6 миллиона тонн углеводородов – это почти в 3,5 раза больше, чем год назад.
Отечественные нефтеперерабатывающие заводы готовы принять еще больше сырья. Это результат постоянной модернизации. Во втором квартале планируется поставить в Беларусь еще 4,5 миллиона тонн российской нефти. Всего в этом году в планах «Белнефтехима» переработать на двух НПЗ около 18 миллионов тонн сырья.
Фото: БЕЛТА
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Поставки российской нефти в Беларусь увеличиваются. В первом квартале поступило 3,6 миллиона тонн углеводородов – это почти в 3,5 раза больше, чем год назад....
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