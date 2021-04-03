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Объемы поставок российской нефти в первом квартале выросли по сравнению с 2020 годом

03.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Объемы поставок российской нефти в первом квартале выросли по сравнению с 2020 годом

Поставки российской нефти в Беларусь увеличиваются. В первом квартале поступило 3,6 миллиона тонн углеводородов – это почти в 3,5 раза больше, чем год назад.

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы готовы принять еще больше сырья. Это результат постоянной модернизации. Во втором квартале планируется поставить в Беларусь еще 4,5 миллиона тонн российской нефти. Всего в этом году в планах «Белнефтехима» переработать на двух НПЗ около 18 миллионов тонн сырья.

Фото: БЕЛТА

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Поставки российской нефти в Беларусь увеличиваются. В первом квартале поступило 3,6 миллиона тонн углеводородов – это почти в 3,5 раза больше, чем год назад....
 
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