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Биограф принцессы Дианы обвинил Меган Маркл во лжи
Источник материала: ОНТ
Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон обвинил во лжи Меган Маркл. Мужчина считает, что жена британского принца Гарри солгала в интервью Опре Уинфри, заявив, что во время пребывания в королевской семье не покидала дом. Слова Мортона
Маркл в беседе с телеведущей утверждала, что за четыре месяца лишь дважды покидала дворец. Также Меган сообщила, что у нее отобрали водительские права и даже паспорт.
Мортон также напомнил, что Меган Маркл и принц Гарри многократно выезжали за рубеж, а в 2019 году герцогиня прилетела в Нью-Йорк на частном самолете для празднования дня рождения.
Фото: instagram / sussexroyal
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Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон обвинил во лжи Меган Маркл. Мужчина считает, что жена британского принца Гарри солгала в интервью Опре Уинфри, заявив, что во...
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