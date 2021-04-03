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Биограф принцессы Дианы обвинил Меган Маркл во лжи

03.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Биограф принцессы Дианы обвинил Меган Маркл во лжи

Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон обвинил во лжи Меган Маркл. Мужчина считает, что жена британского принца Гарри солгала в интервью Опре Уинфри, заявив, что во время пребывания в королевской семье не покидала дом. Слова Мортона приводит Daily Мail.

Маркл в беседе с телеведущей утверждала, что за четыре месяца лишь дважды покидала дворец. Также Меган сообщила, что у нее отобрали водительские права и даже паспорт.

Мортон также напомнил, что Меган Маркл и принц Гарри многократно выезжали за рубеж, а в 2019 году герцогиня прилетела в Нью-Йорк на частном самолете для празднования дня рождения.

Фото: instagram / sussexroyal

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Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон обвинил во лжи Меган Маркл. Мужчина считает, что жена британского принца Гарри солгала в интервью Опре Уинфри, заявив, что во...
 
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