На территории СОК «Олимпийский» в Минске горела баня

Баня загорелась в ночь на 3 апреля на территории столичного спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» на улице Сурганова.





В службу спасения позвонил очевидец. Когда подразделения МЧС прибыли на место, наблюдалось открытое горение одноэтажного деревянного здания.

Через 40 минут после звонка на линию 112 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет — в момент загорания в бане никого не было. Здание площадью 25 квадратных метро серьезно повреждено.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает пресс-служба МЧС.