Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси

По мнению властей, экономика после прошлогодней рецессии вновь начинает расти. Однако сторонние наблюдатели пока смотрят на Беларусь без особого оптимизма и полагают, что планы официального Минска ввести антизападные санкции чреваты новой рецессией.





Беларуси прочат худшие показатели в ЕАЭС

Минэкономики утверждает , что в 2021 году белорусская экономика «развивается в положительной динамике» и «постепенно восстанавливается».

Действительно, на первый взгляд, ситуация улучшается, и после прошлогодней рецессии возобновился экономический рост. Как известно, по итогам января—февраля рост ВВП Беларуси составил 0,8%.

Однако даже скромные перспективы экономического роста вызывают вопросы.

Положительная динамика начала года наблюдалась на фоне низкой базы прошлого года, когда экономические показатели резко просели из-за нефтяного конфликта с Россией и снижения экспорта калийных удобрений. Соответственно, без официального ответа пока остается вопрос о том, какой будет экономическая динамика, когда эффект низкой базы прошлого года себя исчерпает.

Также нет ответа властей и на другой, еще более важный вопрос. Если, как заявляет Минэкономики, ситуация в стране «развивается в положительной динамике» и экономика «постепенно восстанавливается», то зачем делать секретным постановление правительства «О социально-экономическом развитии на 2021 год», которое принято с грифом «ДСП»?

Один из ключевых кредиторов Беларуси — Евразийский банк развития — пока смотрит на белорусскую экономику без особого оптимизма. Согласно оценкам экономистов ЕАБР, белорусская экономика вырастет в 2021-м всего лишь на 0,1%, в 2022-м — на 0,7%.

«У нас сдержанный взгляд на Беларусь и в силу того, что за последний год потенциальный рост ВВП в стране сильно просел, и в силу политического фактора, и в силу того, что стал сокращаться ИТ-сектор», — сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров, выступая недавно на онлайн-семинаре российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

По словам Винокурова, в 2023—2026 годы среднегодовые темпы экономического роста в Беларуси могут составить всего лишь 1,2%. Для сравнения: российская экономика, по словам Винокурова, в этот же период может расти ежегодно на 2,5-2,9%, таджикская — на 6,8-7%, кыргызская — на 3,9-4,7%, казахстанская — на 4,3-4,4%, армянская — на 3,8-5,8%.

Таким образом, в Беларуси прогнозируется наихудшая динамика в ЕАЭС.

Возможности стимулировать экономический рост за счет привлечения новых заимствований у Беларуси также весьма ограничены. По данным ЕАБР, Беларусь входит в группу стран евразийского пространства с приличным уровнем госдолга.

«Причем долг в основном валютный, велика доля рыночного, то есть дорогого долга», — прокомментировал Винокуров ситуацию с долгами Беларуси.

Перспективы не радужные, но может быть еще хуже

Белорусские эксперты также пока смотрят на перспективы отечественной экономики без особого оптимизма.

«Если сбудется прогноз Евразийского банка развития, Беларусь будет менее интересным рынком для инвестиций, менее привлекательной страной для проживания, чем другие страны ЕАЭС. В этом случае инвесторы будут вкладывать деньги и развивать экономики других стран евразийского пространства, а не Беларуси», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

С учетом высокой политической и экономической неопределенности пока не совсем понятно, как будет развиваться Беларусь в долгосрочной перспективе, но краткосрочные тенденции не радуют, подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

«Подавленная инвестиционная, предпринимательская и потребительская активность — все это провоцирует негативные экономические тенденции в стране. В основе перечисленных проблем — подорванное доверие общества к государственным институтам», — полагает Чубрик.

По его мнению, доверие это необходимо восстанавливать, и тогда можно будет рассчитывать на более позитивные экономические тенденции в стране.

А вот антизападные санкции, которые официальный Минск собирается вводить в ответ на санкции ЕС и США , могут лишь усугубить экономические перспективы Беларуси, полагают эксперты.

Напомним, на этой неделе был подписан указ , согласно которому белорусское правительство может запрещать ввоз товаров и импорт услуг из стран, которые присоединились к санкциям в отношении белорусских властей.

«Беларусь — страна с малой и открытой экономикой. Мы много экспортируем, но импортоемкость нашей экономики также высока. Соответственно, свободная торговля с другими странами для нас крайне важна», — подчеркивает Львовский.

По его мнению, если Беларусь начнет вводить запрет на импорт товаров, «даже рост ВВП на 0,1% покажется заоблачным желанием».

«К санкциям в отношении Беларуси присоединились почти все развитые страны. Если белорусские антизападные санкции приобретут серьезные масштабы, это чревато для нас рецессией. Пойдет ли государство по этому пути? У нас в стране принимаются решения не всегда рациональные с экономической точки зрения, поэтому можно ожидать чего угодно», — подчеркнул Львовский.

Вместе с тем, экономисты надеются на здравый смысл и рассчитывают, что антизападные санкции не станут массовыми.

«Запрет на ввоз отдельных товаров может осложнить доступ к ним населению, что явно социально-политической стабильности Беларуси не добавит, а будет иметь скорее обратный эффект. Также запреты на импорт приведут к снижению налоговых поступлений в бюджет. Поэтому хочется надеяться, что белорусские планы по введению ответных санкций не получат серьезного наполнения», — резюмировал Александр Чубрик.