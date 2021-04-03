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Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси

03.04.2021 09:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению властей, экономика после прошлогодней рецессии вновь начинает расти. Однако сторонние наблюдатели пока смотрят на Беларусь без особого оптимизма и полагают, что планы официального Минска ввести антизападные санкции чреваты новой рецессией.

Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси

 

Беларуси прочат худшие показатели в ЕАЭС

Минэкономики утверждает, что в 2021 году белорусская экономика «развивается в положительной динамике» и «постепенно восстанавливается».

Действительно, на первый взгляд, ситуация улучшается, и после прошлогодней рецессии возобновился экономический рост. Как известно, по итогам января—февраля рост ВВП Беларуси составил 0,8%.

Однако даже скромные перспективы экономического роста вызывают вопросы.

Положительная динамика начала года наблюдалась на фоне низкой базы прошлого года, когда экономические показатели резко просели из-за нефтяного конфликта с Россией и снижения экспорта калийных удобрений. Соответственно, без официального ответа пока остается вопрос о том, какой будет экономическая динамика, когда эффект низкой базы прошлого года себя исчерпает.

Также нет ответа властей и на другой, еще более важный вопрос. Если, как заявляет Минэкономики, ситуация в стране «развивается в положительной динамике» и экономика «постепенно восстанавливается», то зачем делать секретным постановление правительства «О социально-экономическом развитии на 2021 год», которое принято с грифом «ДСП»?

Один из ключевых кредиторов Беларуси — Евразийский банк развития — пока смотрит на белорусскую экономику без особого оптимизма. Согласно оценкам экономистов ЕАБР, белорусская экономика вырастет в 2021-м всего лишь на 0,1%, в 2022-м — на 0,7%.

«У нас сдержанный взгляд на Беларусь и в силу того, что за последний год потенциальный рост ВВП в стране сильно просел, и в силу политического фактора, и в силу того, что стал сокращаться ИТ-сектор», — сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров, выступая недавно на онлайн-семинаре российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

По словам Винокурова, в 2023—2026 годы среднегодовые темпы экономического роста в Беларуси могут составить всего лишь 1,2%. Для сравнения: российская экономика, по словам Винокурова, в этот же период может расти ежегодно на 2,5-2,9%, таджикская — на 6,8-7%, кыргызская — на 3,9-4,7%, казахстанская — на 4,3-4,4%, армянская — на 3,8-5,8%.

Таким образом, в Беларуси прогнозируется наихудшая динамика в ЕАЭС.

Возможности стимулировать экономический рост за счет привлечения новых заимствований у Беларуси также весьма ограничены. По данным ЕАБР, Беларусь входит в группу стран евразийского пространства с приличным уровнем госдолга.

«Причем долг в основном валютный, велика доля рыночного, то есть дорогого долга», — прокомментировал Винокуров ситуацию с долгами Беларуси.

 

Перспективы не радужные, но может быть еще хуже

Белорусские эксперты также пока смотрят на перспективы отечественной экономики без особого оптимизма.

Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси«Если сбудется прогноз Евразийского банка развития, Беларусь будет менее интересным рынком для инвестиций, менее привлекательной страной для проживания, чем другие страны ЕАЭС. В этом случае инвесторы будут вкладывать деньги и развивать экономики других стран евразийского пространства, а не Беларуси», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

С учетом высокой политической и экономической неопределенности пока не совсем понятно, как будет развиваться Беларусь в долгосрочной перспективе, но краткосрочные тенденции не радуют, подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Антизападные санкции чреваты рецессией в Беларуси«Подавленная инвестиционная, предпринимательская и потребительская активность — все это провоцирует негативные экономические тенденции в стране. В основе перечисленных проблем — подорванное доверие общества к государственным институтам», — полагает Чубрик.

По его мнению, доверие это необходимо восстанавливать, и тогда можно будет рассчитывать на более позитивные экономические тенденции в стране.

А вот антизападные санкции, которые официальный Минск собирается вводить в ответ на санкции ЕС и США, могут лишь усугубить экономические перспективы Беларуси, полагают эксперты.

Напомним, на этой неделе был подписан указ, согласно которому белорусское правительство может запрещать ввоз товаров и импорт услуг из стран, которые присоединились к санкциям в отношении белорусских властей.

«Беларусь — страна с малой и открытой экономикой. Мы много экспортируем, но импортоемкость нашей экономики также высока. Соответственно, свободная торговля с другими странами для нас крайне важна», — подчеркивает Львовский.

По его мнению, если Беларусь начнет вводить запрет на импорт товаров, «даже рост ВВП на 0,1% покажется заоблачным желанием».

«К санкциям в отношении Беларуси присоединились почти все развитые страны. Если белорусские антизападные санкции приобретут серьезные масштабы, это чревато для нас рецессией. Пойдет ли государство по этому пути? У нас в стране принимаются решения не всегда рациональные с экономической точки зрения, поэтому можно ожидать чего угодно», — подчеркнул Львовский.

Вместе с тем, экономисты надеются на здравый смысл и рассчитывают, что антизападные санкции не станут массовыми.

«Запрет на ввоз отдельных товаров может осложнить доступ к ним населению, что явно социально-политической стабильности Беларуси не добавит, а будет иметь скорее обратный эффект. Также запреты на импорт приведут к снижению налоговых поступлений в бюджет. Поэтому хочется надеяться, что белорусские планы по введению ответных санкций не получат серьезного наполнения», — резюмировал Александр Чубрик.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 
Теги: Минск
 
 
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Политический кризис обрекает Беларусь на стагнацию, а антизападные санкции могут еще больше усугубить ситуацию.
 
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