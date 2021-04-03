Снытина о бойкоте футбольных фанатов: Я очень горжусь ими

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Об этом пишет «Трибуна». Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением об отказе футбольных фанатов посещать матчи чемпионата Беларуси.«Трибуна».





- В Беларуси футбольные болельщики объявили бойкот матчей внутреннего чемпионата. Есть ли что-то такое в баскетболе в Беларуси?





– На самом деле, не слышала, потому что нет таких фан-секторов, фан-клубов баскетбольных команд. Я думаю, у футбольных болельщиков своя неприязнь к этому ко всему, потому что пострадало и погибло, как минимум, два футбольных болельщика. Я очень горжусь ими, что они приняли такое решение, потому что все-таки это, наверное, больно, когда ты болеешь за какой-то клуб, за какую-то структуру – и потом эта структура в нужный момент тебя не поддерживает. Это тяжело и больно. И я очень горжусь, что так много фан-клубов приняло это решение, – сказала Снытина.





22 августа в Минске нашли повешенным футбольного фаната Никиту Кривцова.





В ночь с 15 на 16 августа под машину на Партизанском проспекте попал 19-летний фанат минского «Динамо» Артем «Перчик». Парень умер на месте происшествия.





5 сентября в Серебрянке нашли тело 25-летнего фаната минского «Динамо» Алексея Демидова.