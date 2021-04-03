|
Архиепископ Кондрусевич: Наше Отечество переживает свою Страстную пятницу
Источник материала: Партизан
Католический иерарх призвал не бояться «нести крест нашей личной и общественной жизни»
В Пасхальное триденствие, которое сейчас переживают католики, архиепископ Тадеуш Кондрусевич посещает Могилев,
- В Евангелии показан удивительный парадокс: Пилат хотел оправдать Иисуса, но не был свободен в своих действиях и поэтому не мог судить справедливо. Против своей воли он отдал Иисуса иудеям, чтобы они решили что с ним сделать, -
Архиепископ Кондрусевич подчеркнул, что в борьбе с зависимостями, кризисами и другими патологиями для христианина крест является местом, где он может отыскать свободу:
- Сегодня наше Отечество несет крест общественно-политического кризиса и переживает свою Страстную пятницу. Известно, что после захода солнца наступает его восход. Вот и после трагедии на Голгофе также наступил пасхальный рассвет. Поэтому не будем бояться нести крест нашей личной и общественной жизни. Латинская поговорка говорит: Земля вращается, а крест остается. А в нем - спасение и победа над грехом и злом.
Католики и протестанты отметят Пасху - Воскресение Христово - уже в ночь с 3 на 4 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Католический иерарх призвал не бояться «нести крест нашей личной и общественной жизни»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)