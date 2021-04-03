Российских хакеров подозревают в краже писем чиновников Госдепартамента США









Об этом сообщает Politico





Источники в Конгрессе сообщили изданию, что подозреваемые российские хакеры украли тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США.





Злоумышленники получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии, Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.





В то же время, пока неизвестно, была ли кража электронных писем Госдепартамента США частью шпионской кампании SolarWinds, но уточняется, что ведомство использовало программное обеспечение этой компании.





Кража электронных писем Госдепартамента указывает на то, что подозреваемые российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов правительства США. Затронутые бюро работают над вопросами, касающимися союзников США, в том числе НАТО, европейских и индо-тихоокеанских партнеров.







