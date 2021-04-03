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Минобороны сообщило, что с одного из полигонов сбежал солдат-срочник. Объявили план «Перехват»
Источник материала: Партизан
В Минобороны сообщают, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. На каком полигоне произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район, уточняют в ведомстве.
Фото: Денис Васильков, TUT.BY
«По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план „Перехват“,
Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.
Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — сообщает Минобороны.
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В Минобороны сообщают, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. На каком полигоне произошел...
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