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Петиция: Гражданский голос в защиту прав белорусов и поляков, живущих в Беларуси
Источник материала: Партизан
Более ста ученых, художников, общественных деятелей и журналистов из Польши подписались под обращением к польскому государству с просьбой поддержать жертв репрессий в Беларуси, в частности активистов непризнанного Александром Лукашенко Союза поляков. Документ
Независимо от наших разных, даже противоположных политических взглядов, мы выражаем наше глубокое убеждение, что Польша как государство должна продемонстрировать свою решимость в защите польского меньшинства в Беларуси, как и свободы и прав всего белорусского общества, которое столь решительно их добивается. Мы должны мобилизовать в этом вопросе и наших зарубежных партнеров, и международные институты, – отмечается в письме.
Подписанты обращения обращают внимание на усиление в последнее время попыток разгромить структуры польского национального меньшинства в Беларуси,
Документ, выражающий солидарность с гражданами Беларуси, которых преследуют, в том числе с живущими там поляками, подписали более ста деятелей культуры, науки, медиа и общественных деятелей, которые представляют разные политические взгляды. Подписать его можно в электронном виде на сайте Petycjeonline.com.
Составленный белорусскими правозащитными организациями список политических заключенных в Беларуси сейчас содержит 325 фамилий. 1 апреля в него вовлекли и активистов польского меньшинства – Анжелику Борис, Анну Панишеву, Ирину Бернацкую, Марию Тишковскую и Анджея Почобута.
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Более ста ученых, художников, общественных деятелей и журналистов из Польши подписались под обращением к польскому государству с просьбой поддержать жертв...
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