Петиция: Гражданский голос в защиту прав белорусов и поляков, живущих в Беларуси





Независимо от наших разных, даже противоположных политических взглядов, мы выражаем наше глубокое убеждение, что Польша как государство должна продемонстрировать свою решимость в защите польского меньшинства в Беларуси, как и свободы и прав всего белорусского общества, которое столь решительно их добивается. Мы должны мобилизовать в этом вопросе и наших зарубежных партнеров, и международные институты, – отмечается в письме.





пишет Белсат. Под стражу попали лидеры Союза поляков в Беларуси, которых режим Александра Лукашенко обвиняет в разжигании вражды на национальном уровне или пропаганде нацизма. Под угрозой и польское образование. Такие действия Подписанты обращения обращают внимание на усиление в последнее время попыток разгромить структуры польского национального меньшинства в Беларуси,Белсат. Под стражу попали лидеры Союза поляков в Беларуси, которых режим Александра Лукашенко обвиняет в разжигании вражды на национальном уровне или пропаганде нацизма. Под угрозой и польское образование. Такие действия Минска со времени сфальсифицированных президентских выборов в 2020 году вписываются в нарратив о Польше как стране, которая вмешивается во внутренние дела соседа и инициирует там общественные беспорядки.





Документ, выражающий солидарность с гражданами Беларуси, которых преследуют, в том числе с живущими там поляками, подписали более ста деятелей культуры, науки, медиа и общественных деятелей, которые представляют разные политические взгляды. Подписать его можно в электронном виде на сайте Petycjeonline.com.





Составленный белорусскими правозащитными организациями список политических заключенных в Беларуси сейчас содержит 325 фамилий. 1 апреля в него вовлекли и активистов польского меньшинства – Анжелику Борис, Анну Панишеву, Ирину Бернацкую, Марию Тишковскую и Анджея Почобута.







