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«Стресс здесь везде, начиная с подъема». О чем политзаключенная Наталья Херше пишет из колонии
Источник материала: Партизан
Политзаключенная Наталья Херше отбывает наказание в исправительной колонии №4 города Гомеля. Она уже прошла обязательный карантин, а сейчас приступила к работе.
«Сначала Наталья работала «на машине», —
Наталья ждет, когда ее сможет навестить в колонии посол. Отношения со стороны начальства колонии нормальные. Голодать она больше не намерена — это меня очень радует».
Геннадий получил от Натальи письмо. Политзаключенная пишет о том, что «встречать весну в колонии — это как минимум жестоко!», но она старается «оставаться на позитиве».
Из письма политзаключенной Натальи Херше
Кроме того, Наталья Херше описывает свои условия работы в колонии:
«Сегодня воскресенье — один выходной на 14 дней. На фабрике работа длится 6 часов плюс около часа на поход в столовую».
Наталья жалуется на то, что «времени настолько мало», что дописать одно письмо ей не всегда удается сразу.
«Времени покушать здесь тоже нет, — пишет Наталья. — В отряде 100 человек. Когда все возвращаются с работы, [то] хотят что-то перекусить или попить кофе/чая, куча людей с кипятильниками, все торопятся, потому что скоро проверка, а после нее сразу «вектор» — это коллективный просмотр видео-материала, в столовой никто находиться не может. В общем, без шансов, участвовать в этом безобразии с кипятильниками я отказываюсь. Спрашивается, где уважение к человеческому достоинству, почему попить кофе должно превращаться в какое-то сражение! Все должны смотреть телевизор — это важно».
Ранее Наталья просила у брата прислать ей спортивные штаны, поскольку планировала заниматься спортом. Но 27 марта Наталья написала, что они уже здесь ей вряд ли понадобятся:
«Никакого располагающего настроения к спорту здесь нет и быть не может. А то они здесь спортивные залы создали для галочки, а возможность их посещать у людей отняли. Кроме работы здесь еще куча разных дежурств, разнарядок, инвентарных работ, работы по чистке овощей—то есть работы по коллективному самообслуживанию. За всю неделю у меня не получилось ни разу выпить чая после работы. Как это можно назвать. Наказание за преступление (которое я лично не совершала) или издевательство, унижение человеческого достоинства?! Жду ПВР [Правила внутреннего распорядка — Прим.], очень желаю ознакомиться с каждым пунктом. В особенности, что мне запрещено получать переписку с политическими новостями!»
Также в письме Геннадию Наталья обращает внимание на то, что все продукты в передачах должны быть правильно упакованы: «шоколадные конфеты и шоколад без упаковки в пленку завернуть и лучше каждую в отдельности, конфеты без этикетки сложить в пакет, сыр только в воздушной упаковке, колбаса, мясо, рыба тоже». Правда, Наталья добавляет:
«Теперь я уже сомневаюсь, что мне все это нужно, если нет времени это все есть. В общем, хочу сказать, что стресс здесь везде, начиная с подъема.
Но все это ерунда, будет, что рассказать. Я знаю, почему я здесь и ради чего я здесь [в конце Наталья ставит смайлик — Прим.]».
Напомним, гражданку Швейцарии Наталью Херше 7 декабря 2020 года осудили по части 2 статьи 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) на два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Написать политзаключенной Наталье Херше можно по адресу: ИК №4. 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3.
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Политзаключенная Наталья Херше отбывает наказание в исправительной колонии №4 города Гомеля. Она уже прошла обязательный карантин, а сейчас приступила к работе.
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