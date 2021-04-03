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Екатерина Снытина рассказала о том, как прощалась с национальной командой
Источник материала: Tut.by
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина в эфире YouTube-канала «Маланка»
«Перед публикацией (
Не знаю, что там потом произошло, было обсуждение или нет. И в течение суток мне пришло несколько сообщений от девчонок разных возрастов, т.е. разных поколений, со словами поддержки, со словами „Все будет хорошо!“. А также я получила несколько сообщений от тренерского штаба, от нашего персонала.
С национальной команды я попрощалась, но все-таки люди, которые находятся внутри команды, они меня поддерживали и поддерживают, и с ними я не расстаюсь и не прощаюсь», — сказала Снытина.
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Она написала в общем чате: «Жыве Беларусь!»
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