Екатерина Снытина рассказала о том, как прощалась с национальной командой

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина в эфире YouTube-канала «Маланка» рассказала о том, как прощалась с национальной командой, в которой она была капитаном.



Фото из личного архива Екатерины Снытиной

«Перед публикацией ( на TUT.BY . — Прим.) я написала сообщение в чат национальной команды, сообщила девчонкам лично, что я заканчиваю выступление за команду, написала „Жыве Беларусь!“ и вышла из чата.

Не знаю, что там потом произошло, было обсуждение или нет. И в течение суток мне пришло несколько сообщений от девчонок разных возрастов, т.е. разных поколений, со словами поддержки, со словами „Все будет хорошо!“. А также я получила несколько сообщений от тренерского штаба, от нашего персонала.

С национальной команды я попрощалась, но все-таки люди, которые находятся внутри команды, они меня поддерживали и поддерживают, и с ними я не расстаюсь и не прощаюсь», — сказала Снытина.