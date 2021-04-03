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Екатерина Снытина рассказала о том, как прощалась с национальной командой

03.04.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина в эфире YouTube-канала «Маланка» рассказала о том, как прощалась с национальной командой, в которой она была капитаном.


Фото из личного архива Екатерины Снытиной

«Перед публикацией (на TUT.BY. — Прим.) я написала сообщение в чат национальной команды, сообщила девчонкам лично, что я заканчиваю выступление за команду, написала „Жыве Беларусь!“ и вышла из чата.

Не знаю, что там потом произошло, было обсуждение или нет. И в течение суток мне пришло несколько сообщений от девчонок разных возрастов, т.е. разных поколений, со словами поддержки, со словами „Все будет хорошо!“. А также я получила несколько сообщений от тренерского штаба, от нашего персонала.

С национальной команды я попрощалась, но все-таки люди, которые находятся внутри команды, они меня поддерживали и поддерживают, и с ними я не расстаюсь и не прощаюсь», — сказала Снытина.

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