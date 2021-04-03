Как расписывали пасхальные яйца 100 лет назад - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сопоцкинская писанка – это уникальная техника росписи пасхальных яиц, которую более ста лет хранят местные жители. Уникальность местного пасхального яйца в том, что оно окрашивается в черный цвет с белыми или желтыми узорами в виде солнца, цветов и ажурных линий. Данная техника росписи яиц включена в список нематериального культурного наследия Беларуси, а в самом Сопоцкино уже около 20 лет обучают технике ажурной росписи всех желающих. В музее писанки сопоцкинского культурно-туристического центра собрано около двух тысяч расписанных пасхальных яиц.

Оказалось, создать такой шедевр по силам каждому. Как и сто лет назад, мастера используют для росписи доступные каждому материалы. Вместо краски используется горячий натуральный пчелиный воск, вместо кисточки – палочка с вбитым в нее маленьким гвоздиком шляпкой вверх. Рисунок наносится на поверхность яйца сначала с одной стороны, а когда воск застынет – с другой.

Как рассказала заведующая сопоцкинского культурно-туристического центра Анна Голубцова, по старинной традиции, чтобы окрасить яйца в традиционный черный цвет, их нужно около 12 часов держать в натуральном красителе, приготовленном из коры дуба, ольхи и ржавых гвоздей. Такой краситель готовится за 1,5-2 месяца до Пасхи, настаивается в темном холодном месте. Но секрет его приготовления знают не все, поэтому можно использовать разноцветные пищевые красители.

Мастера рекомендуют: для росписи лучше брать вареные яйца, они должны быть комнатной температуры, чтобы воск быстро не застывал. В остальном – главное сноровка. Обмакиваешь палочку в воск, быстро ставишь точку на поверхность яйца и проводишь от нее маленькую линию. У каждого местного мастера выработался свой собственный стиль – из восковых точек, запятых и полосок у каждого выходит свой особенный рисунок.

Заключительный этап создания сопоцкинской писанки – снять воск с уже окрашенного яйца. Его можно соскрести или на короткое время опустить в горячую воду. Особенно красиво смотрятся белоснежные магазинные яйца – получается контрастный черно-белый рисунок.

Почему в сопоцкинская писанка окрашивается именно в черный цвет, сейчас никто точно сказать не может – традиция очень старая. Расписанными ажурными узорами яйцами в Сопоцкино не только украшали пасхальный стол, самые красивые из них дарили друзьям и родственникам.