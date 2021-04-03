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В Витебской области ищут сбежавшего на грузовике военнослужащего

03.04.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ЧП случилось вчера вечером в одной из частей Витебской области (где — пока не уточняется, как и вопрос с наличием оружия). По данным Минобороны, военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район.

По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват». Машину позже нашли на обочине дороги.

В Витебской области ищут сбежавшего на грузовике военнослужащего
«Сейчас экипаж стоит на кольце, останавливает всех, кто едет со стороны Полоцка и Витебска». Фото Morpheus

«В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — уточняет пресс-служба Минобороны.


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Теги: Витебск
 
 
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ЧП случилось вчера вечером в одной из частей Витебской области (где — пока не уточняется, как и вопрос с наличием оружия). По данным Минобороны, военнослужащий...
 
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