В Витебской области ищут сбежавшего на грузовике военнослужащего

Источник материала: Onliner

ЧП случилось вчера вечером в одной из частей Витебской области (где — пока не уточняется, как и вопрос с наличием оружия). По данным Минобороны, военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район.

По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват». Машину позже нашли на обочине дороги.



«Сейчас экипаж стоит на кольце, останавливает всех, кто едет со стороны Полоцка и Витебска». Фото Morpheus

«В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — уточняет пресс-служба Минобороны.