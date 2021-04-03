Готовят пиццу на закваске и наливают веганское вино. В Минске открылось заведение Novabistro

Источник материала: Onliner

В Минске открылось Novabistro — еще одно веганское заведение от авторов Green+Go и Nova Stolova. Здесь вас накормят пиццей на закваске, стейком из сейтана и авторской кондитеркой — вся еда не содержит лактозу, рафинированный сахар и продукты животного происхождения. Даже вино и пиво в бистро органические. Пока оно работает в тестовом режиме. Побывали там и рассказываем, чего ждать посетителям.

Кафе находится в «Маяке Минска», за жизнью которого можно наблюдать сквозь большие витражные окна. Внутри не так много места, так что гостям придется потесниться. Интерьер выдержан в стиле минимализма. Создатели старались использовать в обстановке экологичные материалы.











— Готовились к запуску шесть месяцев, — рассказывает управляющая Анна Радивилова. — Это наш уже третий проект, поэтому он включает в себя все сильные стороны предыдущих. Но и отличия тоже есть. Nova Stolova — это место для полноценного обеда, Green+Go — здоровая альтернатива классическому стритфуду, который можно перехватить по дороге, а Novabistro — заведение для душевных посиделок с друзьями. Если раньше вегетарианцам и веганам особо негде было отметить день рождения, то теперь у них появилась такая возможность.





Пройдемся по меню. До 12:00 здесь подают завтраки — тосты, сырники с кокосовой сгущенкой и фруктами или большой американский завтрак с соевыми сосисками и овощами. Цены от 9 до 14, 5 рубля. По будням после 12:00 и до 16:00 гостям предложат обеденные блюда, каждый день они будут меняться.

— Из-за скромной производственной площади обеды и десерты будем свежими доставлять из Nova Stolova, — уточняет Анна.











С 16:00 и до самого закрытия в бистро можно будет заказать пиццу (в выходные — с 12:00). Ее готовят на закваске, что делает ее более здоровой и легкой. Начинка — веганские колбаски, немолочный сыр собственного производства из тофу, орехов, соевого молока и специй. Самая дорогая стоит 16 рублей.

Если пиццы не хочется, можно выбрать блюдо из основного меню: несколько салатов, суп том-ям, домашние равиоли с чечевицей и грецким орехом, стейк из сейтана, авторский бургер или тыквенно-нутовые ньоки.













— Десерты разрабатывал наш шеф-кондитер. У них необычные вкусовые сочетания и текстура. Весь секрет — в технологии приготовления. Ну и в ингредиентах — в создания используется тростниковый сахар или сахарозаменитель, кокосовые сливки, растительное молоко. В Минске не так много веганских сладостей, так что в этом наша фишка.











Теперь о напитках. Вино и пиво в заведении тоже веганские.

— Много сортов классических вин на стадии производства подвергаются фильтрации с помощью белка, желатина и других продуктов животного происхождения. Это часть технологического процесса, которую редко указывают на этикетке. У нас же напитки органические и биодинамические: например на виноградниках не используются пестициды и удобрения. Все вина — из маленьких виноделен, с каждым владельцем мы связывались и уточняли, какие продукты используются при создании. С крупными промышленными брендами мы не сотрудничаем, — объясняет управляющая.

















— Средний чек в заведении будет около 30 рублей за основное блюдо и вино, 10 рублей за обед и 15 рублей за десерт и кофе (он здесь дороже, чем в среднестатистической кофейне, из-за использования растительного молока. — Прим. Onliner).

По пятницам и субботам Novabistro открыто с 9:00 до 00:00. В остальные дни — до 23:00.