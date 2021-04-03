Солдат-срочник сбежал с полигона на грузовом автомобиле

Сотрудниками Министерства обороны совместно с правоохранительными органами разыскивается военнослужащий срочной службы, который 2 апреля самовольно покинул территорию полигона.





Солдат уехал на грузовом автомобиле, который в результате плана «Перехват» вскоре был обнаружен на обочине проезжей части.

Предполагается, что сбежавший солдат мог направляться в Полоцкий район, где проживает его девушка.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.

Минобороны не называет часть, в которой служит сбежавший солдат. По сообщениям в телеграм-каналах, это одна из частей, находящаяся в Витебске.

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