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Солдат-срочник сбежал с полигона на грузовом автомобиле

03.04.2021 10:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудниками Министерства обороны совместно с правоохранительными органами разыскивается военнослужащий срочной службы, который 2 апреля самовольно покинул территорию полигона.

Солдат-срочник сбежал с полигона на грузовом автомобиле

Солдат уехал на грузовом автомобиле, который в результате плана «Перехват» вскоре был обнаружен на обочине проезжей части.

Предполагается, что сбежавший солдат мог направляться в Полоцкий район, где проживает его девушка.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.

Минобороны не называет часть, в которой служит сбежавший солдат. По сообщениям в телеграм-каналах, это одна из частей, находящаяся в Витебске.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Теги: Витебск
 
 
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Сотрудниками Министерства обороны совместно с правоохранительными органами разыскивается военнослужащий срочной службы, который 2 апреля самовольно покинул...
 
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