Еще один азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль в Анталье









Спортсмен одержал победу над итальянцем Антонио Эспозито.





Отметим, что ранее Ниджат Шихализаде завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.





сообщает Oxu.Az, хотя Мурад Фатиев (81 кг) обыграл своих соперников из Польши и Израиля, в четвертьфинале он уступил Ведату Албайраку (Турция). КакOxu.Az, хотя Мурад Фатиев (81 кг) обыграл своих соперников из Польши и Израиля, в четвертьфинале он уступил Ведату Албайраку (Турция).





В утешительном бою ему предстояло встретиться с армянским дзюдоистом Давидом Карапетяном, представлявшим Россию, но соперник не вышел на ковер. В итоге победа была присуждена нашему спортсмену.













Мурад будет бороться с итальянцем Антонио Эспозито за третье место.





Зелиму Цкаеву, выступающему в такой же весовой категории, не удалось обыграть Мухаммеда Абделали (Египет) в 1/8 финала. Гюнель Гасанли (70 кг) в первом поединке проиграла сопернице из Испании и осталась без медали.