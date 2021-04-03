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Еще один азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль в Анталье
Источник материала: Партизан
Азербайджанский дзюдоист в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция).
Спортсмен одержал победу над итальянцем Антонио Эспозито.
Отметим, что ранее Ниджат Шихализаде завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.
Как
В утешительном бою ему предстояло встретиться с армянским дзюдоистом Давидом Карапетяном, представлявшим Россию, но соперник не вышел на ковер. В итоге победа была присуждена нашему спортсмену.
Мурад будет бороться с итальянцем Антонио Эспозито за третье место.
Зелиму Цкаеву, выступающему в такой же весовой категории, не удалось обыграть Мухаммеда Абделали (Египет) в 1/8 финала. Гюнель Гасанли (70 кг) в первом поединке проиграла сопернице из Испании и осталась без медали.
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Азербайджанский дзюдоист в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция).
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