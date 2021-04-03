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Еще один азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль в Анталье

03.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Азербайджанский дзюдоист в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция).



Спортсмен одержал победу над итальянцем Антонио Эспозито.

Отметим, что ранее Ниджат Шихализаде завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.

Как сообщает Oxu.Az, хотя Мурад Фатиев (81 кг) обыграл своих соперников из Польши и Израиля, в четвертьфинале он уступил Ведату Албайраку (Турция).

В утешительном бою ему предстояло встретиться с армянским дзюдоистом Давидом Карапетяном, представлявшим Россию, но соперник не вышел на ковер. В итоге победа была присуждена нашему спортсмену.



Мурад будет бороться с итальянцем Антонио Эспозито за третье место.

Зелиму Цкаеву, выступающему в такой же весовой категории, не удалось обыграть Мухаммеда Абделали (Египет) в 1/8 финала. Гюнель Гасанли (70 кг) в первом поединке проиграла сопернице из Испании и осталась без медали.
 
 
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Азербайджанский дзюдоист в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев завоевал бронзовую медаль в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция).
 
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