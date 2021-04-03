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Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»
Источник материала: Партизан
Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал решение СК возбудить против него и Александры Герасимени уголовное дело.
«Что я могу сказать по этому поводу..? Да, собственно, ничего. Следственный комитет, как и все другие белорусские государственные органы, не имеют на данный момент никакого легитимного статуса и все их решения юридически бессмысленны,
Тем не менее, если брать по модулю, то уголовное дело заведено против участников Олимпийского движения, так как Фонд спортивной солидарности признан автором международного спортивного права. О последствиях можно только догадываться», – написал Опейкин в своем Facebook.
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Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»
Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал решение СК возбудить против него и Александры Герасимени...
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