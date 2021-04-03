Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»

«Что я могу сказать по этому поводу..? Да, собственно, ничего. Следственный комитет, как и все другие белорусские государственные органы, не имеют на данный момент никакого легитимного статуса и все их решения юридически бессмысленны,Трибуна. По сути, это самопровозглашенные структуры, назначенные людьми, которых никто не выбирал. Это примерно тоже самое, как если бы на нас Сашей завели уголовное дело пираты Сомали, ну или аборигены диких племен островов Океании.