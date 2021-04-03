ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»

03.04.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал решение СК возбудить против него и Александры Герасимени уголовное дело.

Александр Опейкин: «Если брать по модулю, то дело заведено против участников Олимпийского движения. О последствиях можно только догадываться»
«Что я могу сказать по этому поводу..? Да, собственно, ничего. Следственный комитет, как и все другие белорусские государственные органы, не имеют на данный момент никакого легитимного статуса и все их решения юридически бессмысленны, пишетТрибуна. По сути, это самопровозглашенные структуры, назначенные людьми, которых никто не выбирал. Это примерно тоже самое, как если бы на нас Сашей завели уголовное дело пираты Сомали, ну или аборигены диких племен островов Океании.

Тем не менее, если брать по модулю, то уголовное дело заведено против участников Олимпийского движения, так как Фонд спортивной солидарности признан автором международного спортивного права. О последствиях можно только догадываться», – написал Опейкин в своем Facebook.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал решение СК возбудить против него и Александры Герасимени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевская группа Nizkiz выпустила песню о «смелых белорусах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by