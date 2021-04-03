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Могилевская группа Nizkiz выпустила песню о «смелых белорусах»
Источник материала: Партизан
На Yotube-канале могилевской группы Nizkiz появилась новая композиция. Песня называется «Блізка», в ней поется про смелых белорусов.
Предыдущей песней, которую выпустили Nizkiz, стала композиция «Правілы».
Видео на нее, которое сняли во время минских акций протеста,
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На Yotube-канале могилевской группы Nizkiz появилась новая композиция. Песня называется «Блізка», в ней поется про смелых белорусов.
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