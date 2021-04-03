Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Почему люди становятся друзьями. Выгода? Любовь? Скрытые причины

Есть ли правила дружбы и как не потерять близкого человека? И возможно ли завязать крепкие дружеские отношения в зрелом возрасте? Что такое дружба, как ее создавать и поддерживать – обсуждаем с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой.

1:25 Есть ли дружба у животных?

5:40 Почему мы дружим?

8:25 Какие правила нельзя нарушать?

10.35 Как поддерживать отношения?

13.35 Неравная дружба

17:30 Дружба на работе

20:35 Ревность и выстраивание личных границ

22.30 Может ли возникнуть дружба в зрелом возрасте?

24.20 О дружбе в социальных сетях

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