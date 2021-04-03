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Следователи начали проверку по вопросу некачественной питьевой воды в Бешенковичах
Источник материала: Onliner
Следственным управлением УСК по Витебской области проводится проверка по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей Бешенковичей с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды. Авария на станции обезжелезивания случилась 5 дней назад.
«По предварительным данным, в конце марта на одной из станций обезжелезивания в г. п. Бешенковичи произошел инцидент, в результате которого состояние воды в водопроводных сетях ухудшилось. Следователями проведен осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки», —
С 29 на 30 марта в Бешенковичах
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