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Следователи начали проверку по вопросу некачественной питьевой воды в Бешенковичах

03.04.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Витебской области проводится проверка по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей Бешенковичей с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды. Авария на станции обезжелезивания случилась 5 дней назад.

«По предварительным данным, в конце марта на одной из станций обезжелезивания в г. п. Бешенковичи произошел инцидент, в результате которого состояние воды в водопроводных сетях ухудшилось. Следователями проведен осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки», сообщила пресс-служба СК.

С 29 на 30 марта в Бешенковичах произошла авария на водопроводе, из кранов потекла вода со «специфическим» запахом. Минздрав сообщал о том, что шесть детей угодили в больницу с жалобами на самочувствие после употребления воды из-под крана.

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Следственным управлением УСК по Витебской области проводится проверка по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей Бешенковичей с жалобами на...
 
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