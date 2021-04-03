Высоцкая о Купаловском театре: «Я даже не понимаю, как могли остаться те, кто там остались»

Источник материала: Салiдарнасць

Российская актриса Юлия Высоцкая дала интервью проекту «Скажи Гордеевой». В нем она прокомментировала ситуацию в Купаловском театре, вспомнив бывшую коллегу, которая плакала, осуждая тех, кто ушел.





В разговоре Высоцкая упомянула о стержне в характере белорусов и о том, как они во время протестов вставали на лавочку, сняв обувь.

На замечание, что театр, в котором когда-то служила Высоцкая, ушел в отставку во время протестов, актриса отметила:

— Я даже не понимаю, как могли остаться те, кто там остались. Вот этого не понимаю. То, что они ушли, я в этом не сомневалась ни секунды.

Когда я видела недавно одну девушку — она училась на два года старше меня — и она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли, вот это для меня странно. Это правда странно.

— Бывает страшно говорить вслух свою позицию. Особенно артисту, — парировала журналист.

— Безусловно. Мне кажется, тогда лучше молчать. Это как-то благороднее.

Судя по всему, упомянутая бывшая коллега — это актриса Ольга Нефедова. Она так же, как и Высоцкая училась в Академии искусств, но несколькими годами ранее. Во время посещения Лукашенко 19 февраля Купаловского театра между им и Нефедовой произошел диалог.





Вот что тогда сказала актриса:

— Мне не стыдно за коллег. Ведь дело глобальное. Родину в подворотне никто из нас продавать не собирался. И вы взялись за этот автомат, чтобы показать — извините, я плачу, что вы — молодец. Здесь уже стояла задача Родины, не просто флаги или еще что-то, а именно Родину, которую хапнут и не заметят. Здесь глобально стоял момент. Как это они не поняли? Почему они купились? По дешевке взяли.