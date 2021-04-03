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Фотофакт. Красно-зеленый флаг — в окне Лидского замка. «Вот бы Гедымин с Костюшко удивились»
03.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Удивительную картину смогли наблюдать читатели «Салдарнасц» в Лиде.
В одном из окон Лидского замка вывесили красно-зеленый флаг.
— Вот бы Гедымин с Костюшко удивились, — иронизируют очевидцы.
Лидский замок был построенный в 1323 году по поручению князя Гедимина для защиты против крестоносцев. Замок неоднократно отбивался от нападений: в 1406 — от отрядов смоленского князя Юрия Святославича, в 1433 — от армий князя Свидригайлы, в 1506 — от отрядов крымских татар. Летом 1659 года замок штурмом захватила армия Московского княжества.
Во время Северной войны (1700—1721) замок был дважды разрушен шведами, которые взорвали его башни. Последняя битва здесь произошла в 1794 году между повстанцами Костюшки, которые защищались в руинах замка, и российской армией.
Как не трудно догадаться, ни одно из этих сражений не проходило под красно-зеленым флагом.
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Удивительную картину смогли наблюдать читатели «Салдарнасц» в Лиде.
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