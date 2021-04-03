Родительская суббота 3 апреля: что строго запрещено делать в этот день

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Коллаж: РБК-Украина

Важные традиции родительской субботы

Что нельзя делать 3 апреля

Приметы этого дня

Все родительские субботы по православному календарю на 2021 год:

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Что можно и нельзя делать в этот день, какие традиции важно соблюдать, главные приметы 3 апреля. Обо всем этом и не только - читайте ниже в нашем материале.Эта родительская суббота является третьей в православном календаре на 2021-й год. Во время Поста таких дней всего три - на вторую (27 марта), третью (3 апреля) и четвертую (10 апреля) неделю. Дело в том, что во время Четыредесятницы ежедневные панихиды и литии не проводятся, поэтому установлены специальные дни, когда можно молиться за усопших.В этот день принято утром посещать храмы, где проводится заупокойная божественная литургия, а после нее - общая панихида. Прихожане передают священнослужителям записки с именами усопших близких и молятся за их упокой.В храм принято приносить на освящение постные продукты, которые раздают всем желающим. Нуждающимся подают милостыню, чтобы они помолились за усопших.После храма принято ходить на кладбище и поминать там родных и близких. При этом могилки нужно убрать накануне, и не устраивать «пиршеств» на кладбище.За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось посетить храм и кладбище.После молитвы можно организовать семейный поминальный обед, конечно же соблюдая правила Великого поста.В этот день нельзя выполнять тяжелую работу по дому.Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.На кладбище нельзя подымать с земли оброненную вещь.Категорически запрещено в этот день повышать голос на крик и ругаться. Тех кто нарушит запрет, ждет несчастье.Кроме того в родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья.После ужина нельзя убирать со стола - в народе верили, что усопшие родственники придут ночью покушатьНельзя 3 апреля наблюдать за падающими звездами - это к неприятностям.Гроза 3 апреля - ждите богатого урожая.Синие облака на небе - к теплой погоде, но с дождем.Если много березового сока - будет много дождей.Теплый и ясный день - предвестник сухого и ветреного лета.Если в этот день еще лежит снег - ждите плохого лета.6 марта была Вселенская мясопустная родительская суббота. Она отмечается в последнюю субботу накануне Великого поста.27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста.11 мая - Радоница, которая отмечается на 9-й день после Пасхи. Считается основным поминальным днем.19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, отмечается накануне Святой Троицы.6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.